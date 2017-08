Kingfisher, cel mai mare lant de bricolaj european, companie care a intrat in Romania in anul 2013, prin achizitia operatiunilor Bricostore, a ajuns la un acord cu proprietarul lantului de magazine Praktiker, Omer Susli, pentru achizitia operatiunilor grupului specializat in comertul cu materiale de constructii si solutii pentru amenajarile interioare.

UPDATE: Ulterior stirii publicate de wall-street.ro, oficialii Kingfisher au confirmat tranzactia dintre Kingfisher si Praktiker, printr-un comunicat oficial.

"Romania are o piata de bricolaj si amenajari interioare atractiva, in crestere, si am avut mereu intentia ca pe termen mediu sa ne crestem cota de piata. Sub rezerva aprobarii Consiliului Concurentei, achizitia strategica a Praktiker Romania, impreuna cu structura magazinelor Brico Depôt, ne ofera o prezenta puternica in toata tara", a declarat Adela Smeu, CEO-ul Brico Depôt Romania.

Tranzactia dintre cele doua parti vine, oarecum, ca o surpriza pentru piata, in conditiile in care business-ul omului de afaceri de origine turca incepea sa isi revina pe un trend pozitiv, iar planurile vizau inaugurarea de noi spatii comerciale, precum si revitalizarea activitatii prin implementarea de strategii de vanzari online.

Kingfisher va prelua in acest fel cele 27 de magazine ale Praktiker din Romania si va ajunge, dupa achizitie, la un numar total de 42 de unitati. Dedeman, cel mai mare retailer de profil din Romania, detine, in prezent, un numar de 47 de magazine la nivelul intregii tari.

Kingfisher, companie care opereaza pe plan local sub brandul Brico Depot, a incheiat anul trecut cu afaceri de 146 de milioane de euro, in crestere cu peste 6% fata de anul anterior si o revenire pe profit, rezultatul net inregistrand un plus de 8 milioane de euro.

Praktiker a incheiat anul trecut cu afaceri de 140 de milioane de euro. Compania detinuta de catre antreprenorul Omer Susli a ramas pe pierdere, avand un rezultat negativ net de 2,4 milioane de euro.

Kingfisher si Praktiker ar urma sa aiba impreuna 42 de magazine si un numar total de peste 2.300 de angajati. Kingfisher va urca, astfel, in topul celor mai mari retaileri de bricolaj, alaturi de Dedeman, Leroy Merlin, Arabesque sau Hornbach.