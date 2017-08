Dupa achizitia operatiunilor Praktiker, in 2014, Omer Susli se afla din nou “in lumina reflectoarelor”, de aceasta data in postura de vanzator. Antreprenorul de origine turca a anuntat vanzarea operatiunilor Praktiker catre gigantul Kingfisher, cu activitate si in Romania, prin brandul Brico Depot.

Omer Susli vede tranzactia drept “cel mai bun moment in care putea avea loc”, asta deoarece a reusit sa puna pe picioare o afacere aflata in cadere libera de la declansarea crizei care avea o directie clara – falimentul.

Desi vanzarea operatiunilor Praktiker are loc la numai 3 ani de la achizitie, omul de afaceri turc a simtit ca business-ul pe care il conduce traverseaza cel mai bun moment si oportunitatea vanzarii a fost ca si facuta, povesteste acesta intr-un interviu exclusiv acordat jurnalistului wall-street.ro.

“Sunt un om de afaceri, insa functionez similar unui fond de investitii daca vreti. Nu ma indragostesc de o afacere, pun suflet atata cat sa reusesc sa o aduc pe linia de plutire. Praktiker a fost un business lovit de criza, care anul acesta va deveni profitabil. (…) Eu vand-cumpar, am reusit ca dupa numai trei ani sa asez lucrurile aici, am pus la punct o afacere care candva suferea din greu. (…) Ma bucur ca am reusit sa ajung la o intelegere cu cel mai bun specialist din Europa, desi am avut oferte poate si mai bune. Am preferat sa ajung la un acord cu o companie care stie piata si cunoaste obiceiurile si specificul de aici”, a declarat Omer Susli, pentru wall-street.ro.