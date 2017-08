AdePlast, cel mai mare producator autohton de materiale de constructii din Romania, isi extinde facilitatile de productie printr-o noua platforma industriala la Craiova. Pana in 2018, compania condusa de omul de afaceri Marcel Barbut va construi, in lasalnita, o noua fabrica de mortare si una de polistiren.

“Am achizitionat deja terenul de 20 hectare si am demarat operatiunile necesare constructiilor. Dezvoltarea pe care am programat-o la Craiova va fi o copie a celei de la Roman, avand scopul de a deservi toata partea de sud a tarii, Bulgaria, Serbia, cat si celelalte tari din fosta Iugoslavie. Este luata in calcul dezvoltarea in anii urmatori a ambalajelor pentru piesele din productia auto, avand in vedere ca la distanta mica de noi se afla fabrica Ford. Estimam ca vom incepe livrarile in luna mai 2018”, declara Marcel Barbut.

Concomitent cu dezvoltarea de la Craiova, AdePlast intentioneaza constructia unei noi hale de productie a polistirenului la Oradea, pe o suprafata de 2.800 de metri patrati, achizitionata deja, care se afla pe locul fostei fabrici Chimprestor.

“Am decis ca la Oradea sa deschidem o noua linie de productie a polistirenului dedicat constructiilor speciale, cum ar fi acoperisurile in panta si pentru incalzirea in pardoseala. Deja 50% din productie este programata sa fie livrata catre Ungaria si Austria”, precizeaza Marcel Barbut.

De asemenea, compania are in vedere o noua facilitate de productie la Cluj, pentru care a inceput cautarile unui teren de circa 4-5 hectare. Aici, AdePlast va produce inclusiv ambalaje de polistiren pentru fabricile din parcul industrial din Cluj. S-a luat in calcul si productia de polistiren pentru sistemele de incalzire in pardoseala si pentru acoperisuri.

La Ploiesti se va deschide o noua linie de productie pentru polistirenul dedicat acoperisurilor in panta si pentru sistemele de incalzire in pardoseala. Actualul depozit de vopsele va fi mutat intr-o noua hala, iar in spatiul ramas va fi montata linia de productie.

“Am demarat o noua faza de dezvoltare industriala pentru AdePlast, intrucat este un moment propice pentru ca tehnologiile de ultima generatie pe care noi le adoptam, sa ajunga sa produca efecte pozitive in toata piata. Beneficiarii finali vor fi cei care vor avea de castigat, impreuna cu toti partenerii nostri”, a adaugat Marcel Barbut.

Compania AdePlast a inregistrat la mijlocul anului o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, iar exporturile au avut un avans de 136% in aceeasi perioada.