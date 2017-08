Un proiect gandit exact inainte de criza, cu un teren achizitionat in plin boom imobiliar, dar cu planuri amanate ani la randul din cauza crizei economice care a pus “pe hold” marile investitii imobiliare, dar care astazi a rasarit in centrul Capitalei drept un simbol al dezvoltarilor de profil. Cam asa ar putea fi sumarizata povestea celui mai nou proiect de birouri din zona CBD a Bucurestiului.

Lucrarile proiectului The Landmark din Bucuresti, un pariu comun al grecilor de la Piraeus Bank si al unui grup de investitori romani, s-au finalizat si constructia este gata sa isi primeasca viitorii chiriasi.

Despre dezvoltarile imobiliare de proportii se vorbeste deja de cativa ani, insa acestea sunt concentrate in cea mai mare parte in cateva puncte cheie – fie ca este vorba despre zona Barbu Vacarescu – Floreasca, fie Pipera, fie, mai nou, Centru-Vest, insa, din lipsa spatiilor disponibile in zona centrala a Capitalei, numarul dezvoltarilor de profil in aici a fost extrem de limitat.

Conform estimarilor, noul proiect situat pe strada Caderea Bastiliei din centrul Bucurestiul, a necesitat o investitie totala, cu tot cu achizitia terenului in plin boom imobiliar, ce depaseste 60 de milioane de euro, ceea ce clasifica proiectul intr-un top al celor mai scumpe investitii de profil la nivel local.