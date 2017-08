Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Bucuresti s-a ridicat la aproximativ 240.000 la finalul S1 2017. In prima jumatate a anului, numarul angajatilor care lucreaza in spatii de birouri moderne a crescut cu 6.100.

Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), Barbu Vacarescu - Floreasca si zona de Vest raman in continuare locatiile care au inregistrat cele mai mari cresteri, ocupand in continuare primele trei pozitii din punct de vedere al numarului de angajati din cladirile de birouri moderne.

In general, aproximativ 55% din numarul total de angajati din Capitala care lucreaza in spatii de birouri moderne isi desfasoara activitatea in aceste zone. Un numar de aproape 50.000 de angajati lucreaza in cladirile de birouri din zona Pipera-Sud, aproape 45.000 in zona Barbu Vacarescu – Floreasca, iar in Vest in jur de 33.000.

Zonele de birouri care au cea mai mare rata de metri patrati per angajat sunt cele consacrate pentru operatiunile principale (headquartere): Centrul de Business al Bucurestiului, zona Centrala si zona de Centru Nord, fara a lua in calcul zona Barbu Vacarescu – Floreasca.

Cea mai mica rata de metri patrati per angajat ramane in continuare in Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), zona de birouri dedicata operatiunilor de back-office, fiind o destinatie aleasa in special de companiile care ofera servicii de outsourcing.

„Piata fortei de munca din Bucuresti a inregistrat o dinamica deosebita in ultimii doi ani. Potrivit datelor INS, numarul total de angajati a crescut cu 63.000 in perioada S1 2015 – S1 2017, 52.000 dintre acestia activand in sectorul serviciilor. Din datele noastre, in acelasi interval, numarul angajatilor care isi desfasoara activitatea in cladiri de birouri moderne a crescut cu 25%, echivalentul a 47.000 de persoane care s-au angajat in special in sectoare precum IT, BPO si servicii profesionale, de unde provin cei mai activi jucatori din piata spatiilor de birouri”, a declarat Mihaela Galatanu (foto cover), head of Research in cadrul companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Pana la finalul anului 2017, numarul angajatilor din cladirile de birouri moderne din Bucuresti ar putea atinge pragul de 250.000.

„Tendinta pentru perioada urmatoare se va mentine pe un trend ascendent, cu un focus special pe zona Centru-Vest, care pana la finalul anului ar putea atrage inca 7.000 de angajati in cladirile aflate in constructie”, a spus la randul sau Madalina Cojocaru (foto mai jos), partner in departamentul Office al C&W Echinox.

Calculul numarului de angajati este realizat in functie de destinatia fiecarei zone de birouri si de rata de ocupare inregistrata pentru fiecare submarket la finalul S1 2017.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara de pe piata locala, activand in toate segmentele pietei imobiliare, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, Colliers, Jones Lang LaSalle (JLL), Knight Frank sau ESOP Consulting.