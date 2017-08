Ansamblul rezidential Trastevere va fi situat pe Bulevardul Erou Iancu Nicolae, din Capitala, si reprezinta primul proiect dezvoltat de Mantor. Trastevere va avea un regim de inaltime de P+6, format din 54 de apartamente. Acesta se va intinde pe o suprafata de aproximativ 6.000 mp, iar valoarea investitiei se ridica la 6 milioane de euro.

"Trastevere este primul proiect creat de Mantor in calitate de dezvoltator pentru piata din Romania. Pasul urmator este sa depunem documentatia pentru autorizatia de constructie, ca sa putem incepe lucrarile si sa finalizam proiectul in vara anului 2018, asa cum am planificat", declara Tomas Manjon (foto), co-fondator al Mantor Group.

Fondatorii grupul Mantor au un portofoliu format din 16 proiecte de constructii premium si de lux, care insumeaza peste 500.000 mp in Spania si Romania. La momentul de fata, Mantor executa 4 lucrari ca antreprenor general, cu un buget cumulat de aproximativ 7 milioane de euro + TVA: o cladire in zona Cotroceni, o cladire in strada Docentilor, o cladire in zona Amzei (fosta casa Mita Biciclista) si o fabrica in Urlati, langa Ploiesti.