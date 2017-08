Gigantul Siemens a fost ales de catre autoritatile statului Hesse din Germania pentru constructia si dezvoltarea unei sosele intinsa pe 10 kilometri care va functiona in regim electric.

Autostrada va fi destinata in special camioanelor de transport de mare tonaj care vor beneficia, in realitate, de un sistem similar tramvaielor – acestea vor dispune de un ansamblu cu posibilitatea de conectare electrica, in timp ce energia si-o vor lua de la reteaua situata de-a lungul celor 10 km ai autostrazii.

Portiunea de sosea intinsa pe 10 kilometri va fi disponibila pentru vehiculele tip hibrid, care au posibilitatea de a functiona de doua ori mai eficient decat motoarele traditionale – benzina sau diesel, au precizat oficialii Siemens, care au adaugat ca un camion/tir cu o greutate de 40 de tone care va rula 100.000 de km pe o sosea de acest fel, poate conduce la economii ce depasesc 20.000 de euro in privinta costurilor cu carburantul.

Sistemul va fi instalat pe o portiune a autostrazii A5 Autobahn intre aeroportul din Frankfurt si Darmstad, noteaza presa internationala.

“eHighway este un proiect economic si o solutie viabila de reducere considerabila a costurilor si a impactului asupra climei. Tehnologia exista deja si va deveni o alternativa pentru camioanele de mare tonaj care functioneaza pe combustie termica”, a declarat Roland Edel, CTO (Chief Technology Officer) in cadrul Siemens.

Un experiment similar a avut loc deja in Suedia, dar la o scara mult mai redusa: o portiune de sosea de numai 2,2 kilometri si doua vehicule de mare tonaj.

Siemens sustine ca sistemul dezvoltat ce urmeaza sa fie implementat in Germania permite camioanelor sa se cupleze la transportul electric chiar si la viteze de 90 km/h.