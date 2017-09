Mai mult de 100.000 mp de spatii industriale moderne au fost livrati in Romania in prima jumatate a anului, iar estimarile arata ca, pana la finalul acestui an, stocul total de spatii logistice si industriale va creste cu cel putin 350.000 mp spatii de clasa A.

Conform raportului CBRE Romania privind piata industriala de real estate, cele mai multe cereri au venit din sectoarele transporturi logistice si retail, care sunt principalii piloni de dezvoltare pentru acest an. In prima jumatate a acestui an, 43% din activitatea de inchiriere a spatiilor industriale a fost reprezentata de companiile cu activitate logistica, 27% de cele din retail, in timp ce companiile cu activitate in distributie sau curierat si cele din industria automotive completeaza lista suprafetelor alocate in primul semestru.

Piata proiectelor industriale va mai absorbi pana la finalul acestui an aproximativ 300.000 mp de proiecte, majoritatea acestora fiind deja preinchiriata sau dezvoltata in regim BTS (Build to Suit).Cea mai mare parte a proiectelor in dezvoltare se afla in continuare in Bucuresti si in imprejurimi, acolo unde este concentrat si cel mai mare stoc de spatii industriale din Romania. In regiunile Vest si Nord-Vest se afla al doilea cel mai mare stoc disponibil de spatii industriale din tara, urmate de zona de Sud si Sud-Est.

Bucurestiul si imprejurimile se indreapta spre un stoc total de un milion de metri patrati de proiecte industriale clasa A, in zona Capitalei fiind in constructie proiecte ce insumeaza aproximativ 60.000 mp. Odata cu finalizarea proiectelor in constructie, stocul total de proiecte industriale din regiuneile de Vest si Nord-Vest ar urma sa depaseasca 750.000 mp, spatii exclusiv clasa A. Sudul si Sud-Estul Romaniei completeaza topul celor mai dezvoltate regiuni in proiecte industriale. Aici exista un stoc de circa 470.000 mp si proiecte de circa 30.000 mp aflate in plin proces de constructie, ceea ce ar urca stocul de proiecte industriale clasa A la peste jumatate de milion de metri patrati.

Spatii industriale si logistice: rata de neocupare scade sub 2%

Activitatea din sectorul industrial a condus la o crestere a cererii de spatii logistice, astfel ca rata de neocupare a spatiilor de profil se situeaza la un nivel redus, de sub 2%, la nivel intregii tari. Conform datelor CBRE, rata de neocupare in piata a scazut cu 50 puncte de baza (BPS), la un nivel care va permite noi si viitoare investitii in sectorul de profil dar si o crestere a nivelului chiriilor, acestea situandu-se la jumatatea anului la un nivel mediu de circa 4 euro/mp/luna.

Dezvoltatorii specializati in proiecte industriale au planificat investitii care ar putea depasi o suprafata de 300.000 mp in cursul anului viitor, atat in Bucuresti cat si in restul tarii, cu precadere in Sibiu si Brasov, dar si in zona Moldovei.