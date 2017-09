P3, investitor si dezvoltator paneuropean de proprietati logistice a demarat, in prima jumatate a acestui an, constructia a trei noi depozite in parcul logistic P3 Bucharest, cu un total de 65.000 de metri patrati. Printre companiile care si-au prelungit recent contractele de inchirere si chiar au semnat extinderi se numara eMag, Tibbett Logistics si Macromex.

"Cererea chiriasilor ramane puternica si vedem o extindere a tipurilor de cerinte pe care le primim pentru parcul nostru, atat din punct de vedere al scopului, cat si al dimensiunii. Am continuat expansiunea parcului si pana la sfarsitul anului 2017 vom livra inca 65.000 de metri patrati in 3 cladiri noi din clasa A, in acelasi timp pregatindu-ne pentru livrari aditionale in 2018", afirma Sinziana Pardhan, Country Head P3 Romania.

Depozitul 6 (13.900 mp) a fost finalizat si este complet inchiriat de E van Wijk si HOPI. Lucrarile la depozitul 9 (10.800 mp) si la depozitul 11 (40.000 mp) sunt avansate si urmeaza sa fie finalizate la sfarsitul acestui an. P3 a semnat contracte noi de inchiriere si de prelungire de aproximativ 84.000 de metri patrati cu unii dintre partenerii sai pe termen lung.

“2016 a fost un an foarte bun pentru dezvoltarea business-ului nostru. Doi factori importanti au contribuit la acest lucru: cresterea consumului si diversificarea produselor oferite clientilor nostri. Din acest motiv, anul acesta am decis sa reinnoim parteneriatul cu P3, extinzand si crescand spatiul nostru inchiriat in parcul P3 Bucharest la peste 100.000 de metri patrati Continuam sa fim optimisti, anticipand in continuare cresteri semnificative pana la finele anului 2017”, spune Iulian Stanciu, CEO al grupului eMag.

Tibbett Logistics, companie ce activeaza in transporturi, intermodale si logistica din Romania (parte a Keswick Enterprises Group), a semnat un nou contract de inchiriere pe termen lung in parcul logistic, pentru o suprafata aditionala de 5.000 de metri patrati. Compania opereaza un spatiu total de depozitare de 38.400 de metri patrati in parcul logistic P3 Bucharest.

"Cresterea investitiilor in industria prelucratoare si in comertul cu amanuntul a sustinut piata transporturilor si a logisticii din Romania in ultimii ani. Acest lucru va continua, deoarece PIB-ul tarii este in crestere cu rate mai mari decat in restul UE. Tibbett Logistics a investit in echipamente mecanice de manipulare si in hardware IT si a deschis noi unitati de depozitare in tara. In plus, am reinnoit parcul nostru de autoturisme cu temperatura controlata/temperatura multipla pentru operatiunile interne de vanzare cu amanuntul/FMCG si am finalizat o investitie de sase cifre in euro pentru achizitionarea unui alt stivuitor de containere pentru operatiunile noastre de terminale intermodale. Datorita cresterii cererii, suntem in discutii avansate cu P3 cu privire la extinderea in continuare a depozitarii noastre in parcul P3 Bucharest", a comentat David Goldsborough, CEO Tibbett Logistics.

Un alt partener pe termen lung al P3, Macromex este prezenta in parcul logistic P3 Bucharest de peste 10 ani, si a semnat un contract de prelungire pentru un spatiu de depozitare de 7.100 de metri patrati.

"Am inceput sa ne reinventam afacerea candva in 2008. Compania are cateva strategii cheie, una dintre ele fiind migrarea afacerii noastre de la sectorul bunurilor generice la cel al bunurilor de marca. Depozitul de la Campia Turzii, in care am investit in total aproape 17 milioane de euro, va fi un centru de depozitare si distributie si va functiona in mare masura pentru fabrica de panificatie inghetata. De asemenea, va satisface nevoile noastre de depozitare si distributie in Transilvania, prin inlocuirea centrului actual din Cluj, si va acoperi si nordul Moldovei. Obiectivul nostru este acela de a deveni cel mai important jucator pe piata de inghetata din Romania in 2018. Suntem increzatori ca parteneriatul cu P3 ne va ajuta sa atingem acest obiectiv", spune Dan Minulescu, CEO Macromex.

P3 are, in acest moment, un total de 319.000 mp in 12 depozite din parcul P3 Bucharest. Parcul P3 Bucharest se afla pe soseaua de centura a orasului. P3 a finalizat in 2016 trei cladiri noi in parcul logistic P3 Bucharest si incearca sa se extinda atat in Bucuresti, cat si in partea centrala si de vest a tarii.