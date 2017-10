"Amazon va reprezenta chiriasul principal din cadrul primei cladiri, livrata deja in acest an, in proiectul Globalworth Campus. In prezent, ne ocupam cu pregatirea amenajarilor necesare pentru birorurile Amazon", a delcarat Dimitris Raptis (foto). Reprezentantul Globalworth a refuzat sa ofere si suprafata inchiriata de Amazon, insa surse de piata de profil au precizat pentru wall-street.ro ca gigantul american ar urma sa ocupe aproximativ 13.000 mp.

Sosirea Amazon in Globalworth Campus vine la an de la tranzactia in care gigantul american de retail a inchiriat o suprafat de 13.500 de metri patrati in Iasi, in cladirea United Bu­si­ness Center (UBC) din cadrul centru­lui de birouri Palas. Avand in vedere suprafata mare inchiriata de Amazon in Globalworth Campus, chiria s-ar putea ridica la 10 euro pe metru patrat lunar.

Un calcul simplu, luand in considerare o perioada de inchiriere de 3 ani, arata ca valoarea contractului s-ar ridica la aproximativ 4,7 milioane de euro.

"Am cunoscut un progres foarte bun in acest an, atat organic, din punct de vedere al proprietatilor dezvoltate, dar si din perspectiva achizitiilor. O serie de livrari de spatii de birouri pe care le-am realizat, dintr-un total de 500.000 de metri patrati in aceasta perioada, au constituit rezultatul dezvoltarilor imobiliare din ultimii ani pe care le-am realizat in Romania. Am facut pasi importanti si la nivel individual, referitor la cladirile din portofoliu, in special in ceea ce priveste Globalworth Plaza (ex. Nusco Tower), City Offices, precum si proiectul fanion, pentru portofoliul Globalworth, si anume Globalworth Campus", mai spune Dimitris Raptis.

In plus, "rata de ocupare si structura veniturilor din chirii s-au imbunatatit serios, in urma achizitiilor pe care le-am realizat", mai arata seful Globalworth. Una din acestea a vizat facilitatea de distrubutie Dacia, incheiata in perioada aprilie-mai si, cea mai recenta, Green Court C, ultima cladire din complexul Green Court, care a fost incheiata in luna august. Per ansamblu, la nivel de portofoliu am ajuns la un nivel de peste 93% rata de ocupare. In plus, pe langa aceste achizitii, am livrat si cateva cladiri de spatii de birouri, din proiectele noastre aflate in dezvoltare, cea mai importanta fiind prima cladire din cadrul Globalworth Campus unde Amazon va fi ancora".

Valoarea portofoliului de active din Romania detinut de catre Globalworth a urcat cu 6,9%, in perioada primelor sase luni ale anului, la 1.045,4 milioane de euro. Printre asset-urile companiei se numara Globalworth Tower, Nusco Tower, Green Court A si B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers, Herastrau 1 sau Timisoara Airport Park.

Venitul generat de acest portofoliu a crescut la 34,9 milioane de euro in primele sase luni din acest an (comparativ cu 32 milioane euro in aceeasi perioada din 2016), in principal, datorita deciziilor Globalworth cu privire la asset management. In continuare, Globarworth mentioneaza ca spectrul de chiriasi care se afla la baza acestor venituri din Romania ramane diversificata, atat ca origine, cat si ca sector, si cuprinde mai mult de 100 de companii nationale si multinationale din peste 20 de tari.

Avansul veniturilor s-a reflectat si in evolutia EBITDA care a ajuns 18,8 milioane de euro din activitatile operationale curente in primul semestru din 2017, in crestere cu 16,0% fata de primele sase luni de anul trecut.

Activitatea de dezvoltari imobiliara a Globalworth a continuat, de asemenea, sa fie extrem de activa in primele sase luni. Compania a livrat o suprafata de 13.500 metri patrati inchiriabili in Timisoara Airport Park, iar alte patru cladiri din cadrul aceluiasi proiect se afla deja in constructie, care, odata cu livrarea vor constitui alti 86.000 de metri patrati inchiriabili.

Printre planurile companiei pentru restul anului se numara si livrare cladirii Tower I din proiectul Globalworth Campus in noul CBD din Bucuresti, precum si facilitatea industriala pre-inchiriata catre Litens Automotive in complexul TAP din Timisoara. Aceste noi proprietati ar urma sa sporeasca amprenta comerciala a Globalworth cu 36,5 mii de metri patrati pana la un total de 489,5 mii de metri patrati pana la sfarsitul anului.

In plus, Globalworth are alte cladiri / proiecte in diferite stadii de dezvoltare - Tower II din proiectul Globalworth Campus si noul sediu al grupului Renault in Bucuresti - care ar urma sa fie finalizate T1-2018 si respectiv in T1-2019. In cadrul raportului, compania mentioneaza ca in primele sase luni, a investit 23,7 milioane de euro in dezvoltarea si mentinerea portofoliului imobiliar, din care o pondere de 68,8% au vizat proiecte in curs de dezvoltare.