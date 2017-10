Theodora Golf Club este "un proiect cu viziune pe termen lung, nascut din pasiunea pentru golf, un sport pe care il practic de peste 10 ani. Complexul isi propune sa devina o destinatie pe harta turismului romanesc si sa creasca potentialul turistic al zonei, la nivel national si international", declara Ioan Popa (foto), presedintele Theodora Golf Club.

Resortul a fost construit pe o durata de aproximativ doi ani de zile, iar terenul de golf va fi deschis jucatorilor in primavara anului viitor. "Theodora Golf Club pozitioneaza Romania pe harta internationala a golfului, iar principala atractie a complexului este terenul de golf, cu o suprafata de 56 ha, pe care se desfasoara cele 18 parcursuri, fiind cel mai mare teren de golf din tara noastra. Proiectul din localitatea Teleac isi propune sa asigure dezvoltarea golfului in Romania, un sport foarte practicat in tarile occidentale. Terenul de golf va avea cel mai lung parcurs din Europa - PAR 6, de 735 de metri", potrivit unui comunicat de presa.

Noul clubm situat in apropiere de Alba Iulia, va dispune si de o Academie de golf dedicata copiilor. Acesta mai cuprinde un ansamblu de 14 vile cu 82 de camere duble la standard de patru stele plus, care vor fi disponibile spre rezervare, odata cu 15 octombrie.

Terenul de golf ce se intinde pe 56 ha cu 18 parcursuri in lungime totala de 6.518 m numara 4 parcursuri par 3, 10 parcursuri par 4, 3 parcursuri par 5 si 1 parcurs par 6 - cel mai lung parcurs din Europa. Resortul Theodora Golf Club este situat pe o suprafata totala de peste 62 ha, din care cea mai mare parte este alocata terenului de golf (56 ha), iar celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului. In completarea facilitatilor de cazare, resortul despune si de un restaurant si o sala de conferinta de 70 de locuri.

Transavia are o productie anuala de peste 70.000 de tone de carne de pui si dispune de 314 hale in 24 ferme de crestere a pasarilor, 4 ferme vegetale, o fabrica de nutreturi combinate, 3 abatoare performante de ultima generatie si o fabrica de procesare a carnii. 15% din productia anuala a companiei merge pe piata de export, in mai multe tari europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franta, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania si Croatia.

Fermele Transavia sunt localizate in 8 judete din Romania, in Alba, Cluj, Sibiu, Brasov, Timis, Mures, Harghita si Caras Severin, unde anual se produc peste 70.000 de tone de carne de pui. Produsele companiei se ridica la cele mai inalte standarde de calitate si sunt prezente in majoritatea lanturilor de retail modern prin brandurile Fragedo si Papane. 15% din productia anuala a companiei merge pe piata de export, in mai multe tari europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franta, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania si Croatia.