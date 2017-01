Potrivit hotararii adoptate miercuri de Guvern, ziua de 23 ianuarie va fi recuperata, in regim de program normal, sambata, 28 ianuarie 2017, sau prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pana pe 31 ianuarie 2017. Facilitatea nu se acorda locurilor de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, conform News.ro.

De asemenea, pentru functionarea justitiei ca serviciu public, dispozitiile hotararii nu se aplica magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 23 ianuarie si nici participantilor in aceste procese. In ceea ce priveste activitatea derulata prin Trezoreria statului, s-au stabilit datele in care unitatile trezoreriei statului inregistreaza in contabilitate operatiunile de incasari aferente zilelor de 20 ianuarie si respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi intocmite retururile la incasare, precum si categoriile de operatiuni de plati prin virament care vor fi efectuate in ziua de 23 ianuarie 2017 de catre Ministerul Finantelor Publice.

Sursa foto: Shutterstock/Rawpixel.com