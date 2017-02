Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa cinci ore, timp in care oamenii au scandat „Demisia” si „Hotii” , in ritm de tobe, au tinut luminile de la telefoane aprinse timp de cateva minute, au intonat Imnul, s-au prins in hora si au cerut demisia lui Grindeanu, Dragnea si Tariceanu. A unsprezecea zi de proteste a scos in strada peste 6.000 de oameni.

Manifestantii care au fost vineri in Piata Victoriei au spus ca vor veni si sambata si duminica sa protesteze. Oamenii au scandat "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului", "PSD ciuma rosie", „Noaptea, ca hotii”, „DNA sa vina sa va ia”, „Zi de zi aici vom fi”, "Romania, trezeste-te!", "La inchisoare, nu la guvernare", au huiduit si au suflat in vuvuzele. In ritm de tobe s-a scandat „Demisia” si „Hotii”. La ora 21.00, cand in Piata Victoriei erau peste 6.000 de protestatari, oamenii si-au aprins luminile de la telefoanele mobile, au intonat Imnul, apoi au continuat cu o noua serie de scandari „Demisia” si „Hotii”, scrie News.ro.

Unii dintre manifestanti s-au prins in hora si au cantat „Hai sa dam mana cu mana / Cei cu inima romana”. Manifestantii au afisat pancarte pe care scria „Intrebare: Ce nu ati inteles din sintagma «Abrogati si plecati»?”, „Somnul natiunii naste monstri”, „CCR, rusine! N-ai judecat pentru Romania!”, „M-am saturat sa fiu condus de cleptomani si mincinosi! #Rezist”, „Votati OUG 14”, „Let’s make Dragnea small again”, "Demisia! Nu putem sta sa va pazim noapte de noapte!", "#rezist. Ghinion", "Hotii la puscarie" si "Grindeanu, du-te dupa Iordache".

Pe o cladire din zona Pietei Victoria a fost proiectat, in timpul manifestatiei, mesajul „We are back”, iar unii dintre protestatari au purtat banderole albe pe care scria "Rezist". Steaguri ale Romaniei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si Canadei au fost aduse si vineri la protestul din Piata Victoriei. Protestatarii au inceput sa plece incepand de la ora 21.30, in conditiile in care afara temperatura era de minus opt grade. A unsprezecea zi de proteste din Piata Victoriei s-a incheiat o ora mai tarziu. Circulatia rutiera in Piata Victoriei a ramas deschisa in timpul protestului doar prin fata sediului Guvernului spre Bulevardul Aviatorilor, celelalte strazi adiacente fiind inchise.

La finalul manifestatiei, traficul rutier a fost redeschis pe toate strazile care fac legatura cu Pieta Victoriei. In cele 11 zile de proteste din Piata Victoriei, numarul record de manifestanti a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale. Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.