O noua criza pare sa izbucneasca in sistemul de sanatate dupa ce autoritatile au decis sa puna in aplicare, de la 1 martie, o decizie prin care pretul la medicamentele eliberate cu reteta care ies de sub patent scade cu 35%. Masura a fost amanata toamna trecuta de guvernul Ciolos in urma numeroaselor dosare depuse la producatorii de medicamente la Agentia Nationala a Medicamentului, prin care notificau autoritatile ca intentioneaza sa retraga sute de medicamente de pe piata daca preturile vor scadea.

Citeste articolul integral pe Adevarul.

Sursa foto: Shutterstock/ jordache