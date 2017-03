Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, contestatia procurorilor DNA si a decis ca fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, sa ramana in arest preventiv dupa ce Tribunalul Bucuresti a hotarat, pe 17 martie, ca inculpatul sa fie cercetat sub control judiciar. Decizia este definitiva.

“Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva incheierii din data de 17.03.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti. Desfiinteaza in totalitate incheierea atacata si rejudecand in fond: Respinge ca neintemeiata cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura controlului judiciar, formulata de inculpatul Blejnar Sorin. Definitiva”, se arata in decizia de vineri a Curtii de Apel Bucuresti, potrivit News.ro.

Fostul sef ANAF, Sorin Blejnar, este in arest preventiv din 8 noiembrie 2016, in dosarul in care a fost trimis in judecata, in 16 decembrie, pentru trafic de influenta, cauza care in prezent este in procedura de camera preliminara la Tribunalul Bucuresti.

Potrivit procurorilor, in 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, Sorin Blejnar ar fi acceptat din partea omului de afaceri Horatiu Bruno Berdila promisiunea de a-i oferi 20 la suta din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate.

In schimbul banilor, Blejnar i-ar fi cerut lui Dan Stroe, pe atunci director de achizitii si investitii publice in ANAF, sa ia masuri astfel incat firma Romsys, controlata de omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila, sa primeasca acele contracte.

In schimb, in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, Sorin Blejnar si subalternul sau ar fi primit 13.172.520 de lei, printr-o firma ”fantoma” controlata de acestia, cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive. Din aceasta suma, lui Blejnar i-ar fi revenit 12.513.894 de lei, respectiv aproximativ trei milioane de euro, au scris procurorii in actul de sesizare a instnatei.

Anchetatorii sustin ca Sorin Blejnar ar fi folosit cinci firme de tip fantoma, ai caror asociati sunt cu precadere cetateni arabi, pentru a scoate din banca cele aproximativ trei milioane de euro primite drept mita de la societatea in favoarea careia a intervenit pentru castigarea a doua contracte cu ANAF.

Fostul director de achizitii si investitii publice din ANAF Dan Stroe le-a spus procurorilor DNA Ploiesti ca a dus mita provenita din contractele incheiate de ANAF cu firma Romsys in biroul lui Blejnar. Potrivit unor surse judiciare, banii i-ar fi fost dusi lui Blejnar in cutii de hartie de copiator.

Sorin Blejnar are o condamnare de cinci ani de inchisoare primita, in 9 iunie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul “Motorina”, dar aceasta nu este definitiva, contestatia fiind in prezent judecata la instanta suprema.

In acelasi dosar au fost condamnati atunci Radu Nemes la noua ani de inchisoare, sotia acestuia, Diana Nemes, la sapte ani si fostul sef al vamilor Viorel Comanita la cinci ani de inchisoare.

Potrivit procurorilor, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes si alte sapte persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit de fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet Codrut Alexandru Marta, de fostul sef al vamilor, Viorel Comanita, si de fostul ofiter DIPI Florin Secareanu, printre altii.

Sursa foto: Agerpres