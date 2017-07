Ca urmare a intrarii in vigoare, in luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, bursele studentesti, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului universitar, respectiv 12 luni, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei.

Pentru luna iulie sumele alocate de Ministerul Educatiei institutiilor de invatamant superior de stat pentru burse vor fi similare celor din luna iunie - 63.908.245 de lei, din care 54.582.957 lei pentru studentii romani inmatriculati in ciclurile universitare de licenta si master, indiferent de numarul de zile de vacanta ale studentilor, urmand ca pentru luna august cuantumul sa fie acelasi, mai spune Ministerul Educatiei.

"Precizam ca la momentul constituirii bugetului de stat pe anul 2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata calendaristica a activitatilor didactice (in medie 8,3 luni), numarul studentilor bugetati si cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse si protectie sociala a studentilor de 201 lei/luna/student. Odata cu adoptarea Legii 137/2017, durata calendaristica a activitatilor didactice a fost extinsa pe toata durata anului, fiind astfel acoperite si vacantele", a transmis Ministerul Educatiei.

Secretarul de stat pentru invatamant superior Gigel Paraschiv a declarat, duminica, ca Ministerul Educatiei va asigura, incepand de luni, alocarea banilor de burse pentru studenti pentru luna iulie, luna in care intra si zile de vacanta, iar universitatile au obligatia sa isi modifice metodologiile proprii de acordare a burselor, astfel incat studentii sa primeasca bursele si in vacanta, fara sa existe intarzieri, potrivit News.ro.

Studentii reclama ca bursele vor fi virate abia in toamna

Liga Studentilor de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a reclamat ca bursele studentilor vor fi virate abia in toamna, pentru ca nu au fost alocati bani.

"Liga Studentilor (LS IASI) informeaza studentii si opinia publica asupra faptului ca bursele studentesti promise pentru vara aceasta nu vor fi virate decat la finalul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie, avand in vedere ca nu s-au alocat fonduri in acest sens, urmand ca acestea sa fie disponibile abia dupa rectificarea bugetara din luna august. Desi studentii au acest drept recunoscut, universitatile isi desfasoara activitatea in baza unui contract institutional cu Ministerul Educatiei Nationale, prin care acesta din urma, in calitate de ordonator principal de credite, distribuie fondul de burse in functie de numarul de studenti bugetati, catre universitatile de stat, in urma aprobarii bugetului de stat la inceputul acestui an", a transmis Liga Studentilor Iasi intr-un comunicat de presa.

