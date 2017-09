Cele mai bune servicii de transport din Romania se gasesc in Oradea, Brasov si Cluj-Napoca, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research. Studiul analizeaza perceptia cetatenilor asupra serviciilor de transport din regiunile, orasele si cartierele in care acestia locuiesc.

Clasamentul primelor zece orase este completat de Sibiu, Timisoara, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Ramnicu Valcea si Alba Iulia, in timp ce la polul opus se afla Alexandria, Drobeta Turnu-Severin si Calarasi, acestea fiind cele mai dezavantajoase trei orase din punct de vedere al serviciilor de transport.

La nivel de regiuni, cele mai bune servicii de transport se gasesc in Transilvania, urmata de Banat si Crisana. Regiunea Bucuresti si Ilfov se afla pe ultima pozitie in topul realizat de catre Storia.ro.

Bucurestiul se afla pe pozitia cu numarul 22 in topul celor mai avantajoase orase din punct de vedere al serviciilor de transport. Cartierele bucurestene cu cele mai bune servicii de transport sunt Tineretului, Dristor si Grivita, urmate de Mosilor, Nicolae Grigorescu, Timpuri Noi, Vatra Luminoasa, Eroii Revolutiei, Titan si Iancului. Pe de alta parte, cele mai dezavantajoase trei cartiere bucurestene din punct de vedere al serviciilor de transport sunt 23 August, Ghencea si Antiaeriana.

La nivel national, pe primele locuri se situeaza Valea Aurie din Sibiu, Tineretului din Bucuresti, Scriitorilor din Brasov. La polul opus, cele mai dezavantajoase cartiere din tara sunt 5 Calarasi din orasul Calarasi, Romanesti din Craiova si Ciucului din Sfantu Gheorghe.

In Brasov, cartierele cu cele mai bune servicii de transport sunt Scriitorilor, Centrul Civic, Astra, Garii si Gemenii. In Cluj-Napoca, pe primele cinci locuri se afla Manastur, Grigorescu, Gheorgheni, Marasti si Zorilor. Oradenii au votat cartierele Nufarul, Rogerius, Centru Civic, Decebal si Cantemir ca fiind cele mai avantajoase din punct de vedere al serviciilor de transport. In Sibiu, acelasi top este condus de cartierele Valea Aurie, Hipodrom 3, Vasile Aaron, Terezian si Broscarie. Iesenii au desemnat Dacia, Zimbru, Podu Ros, Tatarasi si Copou ca fiind cartierele cu cele mai bune servicii de transport, in timp ce timisorenii au votat cartierele Sagului, Steaua, Dambovita, Soarelui si Lipovei in acelasi clasament.