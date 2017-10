Coruptia, birocratia si sistemul sanitar sunt principalele motive pentru care romanii din diaspora nu vor sa se mai intoarca in Romania, arata un studiu prezentat de catre RePatriot in cadrul unei conferinte de presa.

In cautarea unui nivel de trai mai bun, milioane de romani sunt plecati in strainatate, unde s-au lovit de numeroase provocari. Dorul de casa ii mistuie pe multi dintre acestia, dar problemele cu care se confrunta tara noastra in ceea ce priveste coruptia, birocratia si lipsa unor servicii medicale de calitate ii descurajeaza sa se intoarca pe plaiurile natale.

“Pentru a investi in tara lor, romanii au nevoie de incredere si de oportunitati, au nevoie de exemple de succes in care sa se regaseasca. Coruptia, birocratia si neincrederea in clasa politico-administrativa sunt principalele bariere pentru repatrierea prin antreprenoriat. Incercam sa micsoram aceste bariere prin puterea exemplului, prin platforma RePatriot, prin intalniri directe in care lucram impreuna umar la umar pentru a genera plusvaloare afacerilor noastre si Romaniei”, a declarat Marius Bostan, initiatorul RePatriot.

In ceea ce priveste conditiile in care romanii din diaspora s-ar intoarce, un procent de 81% au declarat ca vor reveni in Romania doar in urma eradicarii coruptiei, acelasi procentaj a considerat ca si imbunatatirea sistemului sanitar cantareste in luarea deciziei de a se intoarce, iar 75% au pus accent pe eliminarea birocratiei.

Conform studiului, 72% dintre cei intervievati au declarat ca apreciaza mentalitatea diferita a celor din strainatate, acelasi procent apreciaza si nivelul de trai ridicat. Tot in topul avantajelor pe care romanii le vad atunci cand ajung in strainatate, 68% dintre cei intervievati includ si conditiile mai bune regasite in sistemul sanitar din tarile in care au emigrat.

Printre dezavantajele emigrarii, romanii intervievati, in procent de 72% au indicat lipsa celor dragi. Pe urmatoarele pozitii, cu un procent de 32% s-a situat sentimentul de dezradacinare si cu 26% lipsa interactiunilor sociale.

In ceea ce priveste recomandarea Romaniei, doar 15% au recomandat tara noastra pentru potentialul de business, in timp ce 71% au recomandat tara pentru potentialul turistic pe care il are tara noastra.

In ceea ce priveste planurile de viitor, 68% dintre persoanele intervievate din Italia si-a dori sa se intoarca in tara, 63% din Marea Britanie si 61% din Franta. Motivele principale pentru care romanii isi doresc sa se intoarca in tara sunt legate de lipsa celor dragi, insa 47% dintre acestia au declarat ca si-ar dori sa vina acasa pentru "a face ceva pentru Romania", iar 39% au declarat ca vor sa inceapa o afacere, domeniile preferate de acestia fiind turismul, agricultura si imobiliarelor.

In ceea ce priveste dorinta de vot a romanilor din Diaspora intervietati in cadrul studiului, 17% au declarat ca o sa voteze chiar daca nu au votat pana acum, in timp ce 10% nu vor sa mai voteze deloc. Un procent de 58% au declarat ca au votat si vor vota in continuare.

Studiul a fost elaborat in luna august pe un esantion de 1200 de catre cercetatorii de la Open-I Research, la initiativa asociatiei RePatriot. Acesta a fost realizat in contextul Summit-ului de business “Investim in Romania” din Bucuresti si Poiana Brasov, unde sunt asteptati peste 250 de oameni de afaceri romani din toata lumea. Obiectivele majore ale Summit-ului sunt fructificarea oportunitatilor de investitii oferite de Romania in acest moment, facilitarea dialogului dintre antreprenorii din Tara si cei din Diaspora, lansarea de parteneriate strategice si de noi afaceri. Romania ofera oportunitati de afaceri si acestea pot fi folosite mai bine prin puntea facuta intre mediul de afaceri national si cel din Diaspora.

Sursa foto: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock.com