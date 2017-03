Am discutat cu fondatorul Codefy Sofety, firma de programare si web development din Iasi, Paul Chiriac despre noua lor aplicatie pentru a afla cum functioneaza.

Ce este WhisperMe?

WhisperMe este un mod distractiv de a-ti imbunatati vocabularul si de a invata o abilitate noua. Unica pe piata in momentul de fata, aplicatia are doua versiuni - una in romana cat si una in engleza.

“Tot ce ai de facut este sa ghicesti cuvantul pe care un o domnisoara model il pronunta. Poti viziona cuvantul de cate ori este nevoie pana cand gasesti raspunsul corect. Fiecare raspuns corect este rasplatit, in functie de complexitate, cu un numar de credite”, explica Paul mecanismul din spatele jocului.

In cazul in care ramai blocat, aplicatia iti poate oferi trei tipuri de indicii: unul care iti dezvaluie tot cuvantul, unul care iti sugereaza prima litera sau un indiciu despre numarul de litere pe care cuvantul il are.

Fiecare indiciu costa, asa ca va trebui sa gestionezi cu atentia creditele primite. Acesta este, de fapt, si principalul generator de venituri pentru aplicatie.

Cine a fondat WhisperMe?

Aplicatia a fost dezvoltata in cadrul companiei Codefy Software - Floria Bogdan si Boghian Alexandru, doi programatori pasionati de tehnologie au conceput si realizat Whisper Me.

Este primul proiect de app development – “noi ne axam in principal pe dezvoltarea de aplicatii cross-platform sau stand-alone pentru implementarea de solutii web sau mobile din aria computer-vision. In termeni mai simpli, vorbim despre procesare imagine si video, detectare de obiecte, inteligenta artificiala (retele neuronale, algoritmi de invatare) precum si Internet of Things - device-uri beacon si tehnologie 3D GIS”, mai spune Paul.

Cum a venit ideea unei aplicatii care te invata sa citesti pe buze?

Ideea aplicatiei a pornit de la viralul Whisper Challenge mediatizat de The Tonight Show cu Jimmy Fallon.

“Am remarcat ca fenomenul ia amploare in mediul online, in special pe YouTube unde utilizatorii postau filmulete cu ei pentru a se juca cu cei apropiati. Aceasta metoda, desi distractiva ridica cateva probleme pentru cei care voiai sa se joace. Asa ca am decis ca noi putem face o varianta mai simpla”.

Cele mai proeminente provocari au fost de natura tehnica dar si de natura umana.

“In primul rand, ne-am dorit sa oferim o experienta cat mai autentica deoarece studiile ne-au indicat ca este mult mai usor sa citesti pe buze in limba materna. Asadar, pentru varianta in engleza a trebuit sa apelam la serviciile unei persoane native din New York cu o dictie impecabila. Aceasta ne-a ajutat sa inregistram video-urile si sa eliminam orice potential risc”.

In al doilea rand, un impediment de natura tehnica a fost faptul ca au dorit incarcarea video-urile pe device intr-un timp cat mai scurt, indiferent de pozitia pe glob a utilizatorului. Iar pentru aceasta a trebuit sa le incarce de pe un server special.

Ce numar de downloaduri a fost inregistrat si cum poate fi monetizata aplicatia?

Aplicatia are aproximativ 5.000 de download-uri, majoritatea utilizatorilor fiind din Statele Unite, Romania si Brazilia.

Instalarea aplicatiei este gratis. “Dorim sa oferim o experienta completa si placuta si de aceea oferim utilizatorilor posibilitatea de a cumpara pachete de “coins” cu ajutorul carora pot primi indicii in cazul in care raman in impas”.

Aplicatia are setate “push notifications”, care ii reamintesc utilizatorului sa joace si sa incerce si sa treaca la urmatorul nivel.

Care sunt perspectivele in viitorul apropiat? Ce estimari de download-uri aveti in Romania?

Pe viitor echipa isi doreste integrarea mai multor limbi, momentan aceasta fiind disponibila doar vorbitorilor de limba romana si engleza.

“In Romania sunt 1000 de oameni care folosesc aplicatia zilnic si in mod evident acest lucru ne incurajeaza sa aducem noi functionalitati”, subliniaza reprezentantul companiei.

WhisperMe poate fi downloadat din Play Store si App Store.