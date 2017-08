LinkedIn, reteaua sociala profesionala detinuta de Microsoft, va lansa in curand un nou serviciu care identifica potentiali mentori si oameni care ar putea cauta inspiratie si mentorat pe anumite zone de activitate, punandu-i in legatura.

Serviciul, care a inceput printr-un mic test luna trecuta, va fi gratuit si initial va putea fi accesat de utilizatorii din San Francisco si Australia, a declarat Hari Srinivasan, head of identity products la LinkedIn, citat de TechCrunch.com.

In prima faza, LinkedIn a identificat o lista de potentiali mentori, care vor iesi in evidenta intr-o lista speciala catre oamenii care ar putea fi interesati de o colaborare. Mentorii vor primi, bineinteles, optiuni in privinta potentialilor colegi. In timp, Srinivasan spune ca optiunea de a deveni mentor va fi deschisa tuturor.

De partea cealalta, cei care cauta un mentor, dupa ce indica interes in a primi consultanta sau feedback pe un anumit subiect, LinkedIn le ofera mai multi parametri pentru a restrange cat mai precis aria cautarilor. Dupa ce primesti “perechea”, poti incepe sa trimiti mesaje, oricare dintre parti putand incheia comunicarea oricand doreste.