Pentru Cristian si Victor Soare, calea antreprenoriatului li s-a ivit sub forma unui magazin online de produse geek, in 2012. Deoarece termenul nu era foarte popular la vremea respectiva, cei doi frati impreuna cu un alt partener au rebranduit magazinul online si au infiintat Giftology, magazin online de cadouri inteligente. Dupa ce anul trecut au vandut jocuri, jucarii, gadgeturi si accesorii de 250.000 de euro, pentru anul in curs cei doi frati estimeaza afaceri de 2 milioane euro, mare parte din cifra de afaceri provenind din vanzarile de kendama.

Dupa ce au lucrat in mediul corporatist – Cristian ca director de achizitii la Farmexpert, iar Victor in industria IT – cei doi frati au dorit sa incerce un proiect pe cont propriu si au deschis un magazin online pentru ca era “mai usor de gestionat si necesita investitii initiale mai mici decat unul clasic, cel putin pana la validarea ideii de business”.

“Ideea de comercializare a cadourilor a venit natural, dupa ani de oferit si primit aceleasi tipuri de cadouri corporate clasice, agende si cosuri traditionale. Am vrut sa oferim alternative originale la daruirea unui cadou. Stim cu totii ca este foarte greu sa oferi un cadou original, mai ales cand vorbim de destinatari despre care se spune ca au de toate", povesteste Cristian.

Initial, au pus bazele GeekFun.ro, magazin online de produse geek, o nisa foarte dezvoltata in Statele Unite ale Americii si vestul Europei, dar mai putin in Romania.

“Problema mare a fost cand am iesit din online in offline si am inceput sa participam la o serie de evenimente de promovare si de vanzare. Am descoperit cu surprindere ca termenul “geek” nu este foarte cunoscut in Romania, iar multi clienti il percepeau ca avand o conotatie negativa”, povesteste Cristian.

A urmat apoi un rebranding si infiintarea Giftology.ro alaturi de un alt partener, Iuliana Ivas, in 2015. Specializat tot pe cadouri, insa cu o gama de produse mult mai larga, Giftology comercializeaza cadouri inteligente, de la jocuri de perspicacitate, de societate, cadouri stiintifice, gadgeturi si accesorii, obiecte de home&deco pana la robotica, tricouri si jucarii.

“La ce ne referim cand spunem cadouri inteligente? La produsele care iti pun mintea la contributie. Putem vorbi despre simplul Ceas Matematic care in loc de banalele ore afiseaza formule matematice sau despre Microscopul pentru Smartphone care te face sa analizezi de aproape mediul inconjurator sau de Miniaturile din Metal, un fel de Lego pentru adulti – foi de metal, pretaiate cu laser, care se desprind din folie si se asambleaza cu penseta, dupa o serie de instructiuni clare, fara a fi nevoie de lipici sau sudura. Traditionalul Yoyo cu care s-a jucat aproape orice copil poate fi transformat intr-un mod de a iti antrena creierul si chiar intr-un sport de performanta”, explica Cristian.

Kendama, principalul motor

Daca initial au pornit cu doua categorii principale de produse, cele licentiate si cele din categoria de cadouri inteligente, in ultimul an antreprenorii au adaugat categoria de Juggling si anume – Kendama, Yoyo si Pill. “Acum suntem cel mai mare distribuitor din Romania pe categoria de Juggling, cu produse in peste 300 de locatii diferite – hipermarketuri, benzinarii, librarii si magazine de cadouri si jucarii”, spune acesta.

De fapt, o buna parte din cifra de afaceri a magazinului provine din vanzarile de Kendama, principalul motor al afacerii, care a reprezentat doua treimi din business. Giftology.ro este distribuitorul oficial al Kendama USA, cel mai mare producator Kendama din lume, jucaria traditionala care a starnit isterie in lumea intreaga.

Anul trecut, Giftology.ro a vandut cadouri de peste 250.000 de euro si a inregistrat un profit de 35.000 euro, fiind primul an profitabil pentru afacere. Investitia initiala in brand a fost de 20.000 de euro si a constat in achizitionarea de stocuri, dezvoltarea site-ului si amenajarea sediului.

Pe langa magazinul online, produsele Giftology se vand in librariile Diverta, lanturile de hypermarketuri Auchan, Kaufland, Cora, in benzinariile Rompetrol si in alte magazine de cadouri si jucarii, astfel la peste 300 de locatii pe tot teritoriul Romaniei.

In prima jumatate a anului curent, vanzarile Giftology au explodat si au ajuns la suma de 750.000 de euro, iar cei doi antreprenori estimeaza ca vor incheia anul cu vanzari totale de doua milioane de euro.

Preturile pentru un cadou pornesc de la 40 lei si ajung, in medie, la maxim 300 lei. “Bineinteles ca avem in portofoliu si produse scumpe, dar incercam sa ne axam catre bugetul standard pentru un cadou. Daca vorbim de cadouri de Craciun bugetul va fi in jur de 200 lei, daca vorbim de Secret Santa, clientul este dispus sa cheltuie in jur de 50-60 lei pe un cadou, daca destinatarul este seful sau partenerul de afaceri atunci bugetul va sari de 300 lei”, spune Cristian.

De exemplu, pentru un buget de 50 de lei, in functie de primitor, un client poate cumpara un pix multifunctional, un yoyo, una din zecile de modele de cani (de la cele 3D, in forma de personaje SF, la termosensibile sau chiar interactive), mini joc de fotbal pentru birou sau altele.

Exista si categoria de cadouri premium, un exemplu fiind gama de Ecosisteme marine cu creveti. Preturile pentru un asemenea cadou pornesc de la 699 lei pana la 1.499 lei. “Ecosistemul este din sticla, perfect sigilat si are la baza tehnologie dezvoltata in parteneriat cu NASA. In interiorul globului de cristal traiesc creveti, corali si o specie de micro-alge cu care se hranesc crevetii si care se dezvolta pe baza de lumina naturala. Cu aceasta gama de produse am castigat Premiul Special pentru Inovatia anului la Corporate Gifts Show 2016”, spune Cristian.

Cele mai solicitate cadouri in cadrul Giftology sunt, pe langa gama de Juggling care este la maximul istoric, produsele licentiate, in special in momentele in care se lanseaza noi filme din seria Star Wars, Avengers, Batman, la care se adauga gama de Miniaturile din Metal de asamblat, gadgeturile si accesoriile pentru smartphone.

Planuri de dezvoltare: Produs in Romania, showroom si alte doua magazine online

Produsele Giftology sunt achizitionate exclusiv de la producatori din SUA si din Europa Occidentala, toate fiind originale si licentiate. In ceea ce priveste colaborarea cu producatori locali, cei doi antreprenori sunt de parere ca nu exista astfel de actori pe piata care sa se incadreze in tematica lor, insa pe termen mediu planuiesc sa dezvolte o categorie distincta, “Produs in Romania”, care sa ofere articole diferite fata de ceea ce propun in momentul de fata si sa fie realizate pe plan local.

“In urmatorii ani dorim sa triplam numarul de repere existente pe site - in prezent 1.000 - si sa devenim principalul site de cadouri din Romania, iar in ceea ce priveste distributia, vizam sa extindem reteaua de colaboratori. Online speram sa depasim 6000 de clienti unici in 2017", spune Cristian.

In plus, cei doi antreprenori sunt in curs de amenajare a unui showroom, care va fi gata pana la jumatatea lunii septembrie si va situat in aceeasi cladire de birouri unde antreprenorii isi desfasoara activitatea. Investitia in showroom va ajunge la aproximativ 6.000 euro.

Alte planuri ale antreprenorilor includ lansarea altor doua magazine online, specializate pe 2 branduri de Juggling distribuite: Kendama USA si YoyoFactory. Cele doua site-uri vor fi realizate in parteneriat cu companiile straine si vor avea si o componenta de educare.

Sursa foto: Laura Coste/Shutterstock