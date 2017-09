Fie ca este vorba despre linii de cosmetice sau saloane de infrumusetare, cert este ca afacerile din beauty au potentialul de a deveni profitabile intr-un timp relativ scurt. Acest domeniu este foarte ofertant cand vine vorba despre serviciile pe care le poate oferi, insa este si o arie de business care are propriile reguli, pe care un antreprenor trebuie sa le urmeze pentru a se face remarcat intr-o piata cu atat de multe branduri. Iata cateva principii cheie pe care le-au urmat de-a lungul timpului antreprenorii de succes din acest domeniu:

1. Principiul de baza cand vine vorba despre afacerile din beauty

Publicul saloanelor de infrumusetare si a oricaror afaceri din aceasta zona este mereu la curent cu trendurile, iar cei care le furnizeaza serviciile trebuie sa fie mereu cu un pas inainte. Spre exemplu, un trend care domina in prezent piata de cosmetica este epilarea cu efecte pe termen lung, astfel incat un asemenea aparat de epilare definitiva devine indispensabil intr-un salon de infrumusetare.

De altfel, tehnologia a devenit esentiala in aceasta lume, iar fara aparatura specializata, este aproape imposibil sa oferi publicului toate serviciile solicitate acum in aceasta piata. Fara sa te mentii la curent cu moda si cu noile tehnologii, este aproape imposibil sa ai un salon de succes. Importanta acestui aspect a fost subliniata si de Sophy Robson, o antreprenoare din zona de beauty, care a lucrat de-a lungul timpului cu nume precum Tom Ford sau Marc Jacobs

2. Grija pentru client, un aspect esential

Mai mult decat in orice alt tip de business, in afacerile din aria de beauty grija pentru client este imperativa. Este un principiu de baza in aceasta industrie si unul aproape sinonim cu saloanele de infrumusetare. Dincolo de rezultatul final, publicul consumator de produse din aria de beauty priveste salonul de infrumusetare ca pe un loc destinat relaxarii, iar daca experienta nu este una placuta, va avea grija sa nu mai treaca niciodata pragul acelui loc.

3. Nu subestima importanta resursei umane

Publicatia de business Entrepreneur evidentiaza importanta deosebita a resursei umane in aceast domeniu explicand ca, de fapt, oamenii fac locul si tot ei construiesc experienta intreaga a publicului. Echipa nu trebuie niciodata aleasa la intamplare sau in graba, deoarece intr-un final fiecare persoana din echipa va deveni motivul pentru care se intorc acolo clientii.

4. Designul, un aspect in care merita sa investesti, mai ales in acest domeniu

Pentru ca este vorba despre frumusete, conteaza si ultimul detaliu. Designul interior este mai important in aceste tipuri de afaceri decat in altele si reprezinta o carte de vizita. Practic, atunci cand activezi intr-un domeniu care pretuieste frumusetea, este obligatoriu sa vezi importanta esteticii in orice - de la felul in care arata salonul, pana la cartile de vizita oferite la plecare.

In final, trebuie sa retii ca o afacere, indiferent ca este vorba despre frumusete sau IT, are succes doar daca i se ofera suficient timp de crestere si daca antreprenorii au suficienta incredere in ea incat sa faca investitiile care sa o aduca in preferintele publicului.

Sursa foto: Dean Drobot/Shutterstock