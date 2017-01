Comisia Europeana a actualizat in decembrie setul de reguli ce vizeaza drepturile calatorilor cu avionul in Uniunea Europeana (UE). Printre altele, pasagerii ale caror zboruri au intarzieri mai mari de 3 ore au dreptul sa primeasca despagubiri de pana la 600 de euro, in vreme ce persoanele cu bagaje deteriorate sau pierdute pot incasa despagubiri de pana la 1.220 de euro.

Uniunea a impus un numar de standarde minime de despagubire si asistenta ce trebuie furnizate pasagerilor in cazul avioanelor supraaglomerate, anulate sau care au intarzieri majore. Toate drepturile calatorilor cu avionul se aplica atat pasagerilor care folosesc linii aeriene obisnuie, cat si pasagerilor care folosesc curse de tip charter.

Cine beneficiaza de drepturile prevazute de Comisia Europeana

Legislatia UE privind drepturile pasagerilor prevede ca un calator trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii pentru a putea sa beneficieze de eventuale despagubiri:

Trebuie sa aiba un zbor in interiorul UE (indiferent daca linia aeriana care ofera zborul este din UE sau din afara UE).

(indiferent daca linia aeriana care ofera zborul este din UE sau din afara UE). Zborul provine dintr-o tara din afara UE, dar are ca destinatie o tara UE si este operat de o linie aeriana din UE.

si este operat de o Zborul trebuie sa aiba ca punct de plecare o tara UE si ca destinatie o tara non-UE (indiferent daca linia aeriana care ofera zborul este din UE sau din afara UE)

Cine nu beneficiaza de drepturile prevazute de Comisia Europeana

Pasagerii care calatoresc cu un zbor ce pleaca din afara UE, are ca destinatie o tara UE si care este operat de o linie aeriana non-UE (de exemplu, un zbor din Moscova, la Bucuresti, operat de compania aeriana rusa Aeroflot).

si care este operat de o (de exemplu, un zbor din Moscova, la Bucuresti, operat de compania aeriana rusa Aeroflot). Pasagerii care au primit deja despagubiri (asistenta, rerutare, despagubiri banesti) pentru probleme cu zborul aflate sub incidenta unei legi dintr-o tara non-UE.

Ce se intampla in cazul intarzierilor sau a unei amanari a zborului

Daca pasagerii sosesc la destinatie cu o intarziere de peste 3 ore, acestia au dreptul la compensatii banesti. Pentru distantele de 1.500 km sau mai putin despagubirea este de 250 euro, iar aceasta urca la 400 euro pentru distante de 1.500 – 3.500 km, si la 600 euro pentru distante mai mari de 3.500 km. Daca insa compania aeriana a oferit o rerutare iar pasagerii ajung la destinatia finala cu o intarziere de doua, trei sau patru ore, valoarea despagubirilor este redusa la jumatate.

Despagubirile se acorda doar daca intarzierea nu a fost cauzata de circumstante extrordinare (instabilitate politica, conditii meteo, riscuri de securitate). Nu sunt considerate circumstante extraordinare majoritatea problemelor tehnice sau situatiile neprevazute precum coliziunea aeronavei cu scarile mobile de pe aeroport.

Daca zborul cu avionul este amanat la decolare, pasagerii au dreptul sa primeasca asistenta, rambursare si un zbor de intoarcere (daca este cazul).

Asistenta presupune ca linia aeriana trebuie sa ofere gratuit, pe durata in care pasagerul asteapta, racoritoare, mancare, cazare (daca vi s-a oferit un zbor pentru ziua urmatoare), transport spre locul de cazare si transport pentru intoarcerea la aeroport, precum si doua apeluri telefonice, telex, fax sau email-uri.

Daca nu vi se ofera asistenta si ati platit cu bani proprii racoritoarele, mancarea etc., compania aeriana trebuie sa va deconteze aceste cheltuieli, atat timp cat respectivele cheltuieli se dovedesc a fi rezonabile si necesare, mentioneaza oficialii Comisiei Europene. Acestia recomanda pasagerilor sa isi patreze toate bonurile fiscale daca se afla intr-o asemenea situatie.

Pe langa asistenta, in functie de distanta zoborului si durata amanarii acestuia, compania aeriana trebuie sa le ofere pasagerilor trei optiuni:

Rambursarea biletului si, daca pasagerul avea si un zbor de legatura, furnizarea unui zbor de intoarcere catre aeroportul de unde s-a plecat initial.

Rerutarea astfel incat pasagerul sa ajunga la destinatia finala cat mai rapid

Rerutarea la o data ulterioara, preferata de pasager, in conditii de transport comparabile celor initiale, in functie de locurile disponibile.

Ce se intampla daca zborul cu avionul este anulat

Potrivit Comisiei Europene, un zbor este considerat ca fiind anulat atunci cand:

Zborul intial a fost abandonat de compania aeriana si pasagerul a fost transferat catre un alt zbor programat.

Aeronava a decolat, insa a fost fortata sa se intoarca la aeroportul decolarii, iar pasagerul a fost transferat catre un alt zbor.

Aeronava ajunge intr-un aeroport care nu este destinatia finala indicata pe biletul pasagerului, cu exceptia situatiilor in care este vorba de acceptul unei rerutari de catre pasager, sau cu exceptia situatiilor in care aeroportul unde s-a aterizat deserveste acelasi oras mentionat ca destinatie pe bilet (in acest caz se considera ca este vorba de o intarziere).

Daca zborul pasagerului a fost anulat, acesta are dreptul la asistenta, rambursare si un zbor de intoarcere (daca este cazul), in conditii identice amanarii zborului mentionate mai sus.

De asemenea, un pasager cu un zbor anulat poate cere despagubiri cuprinse intre 250 si 600 de euro, in functie de distanta.

Nu primesc despagubiri persoanele care:

Au fost informate de anularea zborului cu 14 zile inainte de plecare

Au fost informate de anularea zborului cu 2 saptamani – 7 zile inainte de plecare si carora li s-a oferit o rerutare catre un zbor ce decoleaza cu nu mai mult de 2 ore inainte de zborul original, si care ajunge la destinatie cu mai putin de 4 ore dupa ora initiala programata pentru aterizare.

Au fost informate de anularea zborului cu mai putin de 7 zile inainte de decolarea programata initial si li s-a oferit o rerutare care sa le permita sa plece cu nu mai mult de o ora inainte de ora initiala a decolarii si care sa ajunga la destinatia finala cu mai putin de doua ore inainte de ora initiala programata pentru aterizare.

Ce se intampla daca bagajul este pierdut sau deteriorat

Bagajele de cala (pentru care s-a facut check-in)

Daca bagajul de cala al unui pasager a fost deterioat sau a ajuns cu intarziere la destinatie,compania aerioana este considerata raspunzatoare iar pasagerul este indreptatit la despaguburi de pana la 1.220 euro. Totusi, daca paguba s-a produs din cauza unui defect al bagajului, pasagerul nu poate cere despagubiri.

Bagajele de mana

Daca bagajul de mana al pasagerului este deteriorat, compania aeriana poate fi trasa la raspundere daca este raspunzatoare de aceasta paguba.

Asigurarea de calatorie

Pasagerii care calatoresc cu obiecte scumpe pot cere, contra costa, o despagubire mai mare de 1.220 euro in cazul deteriorarii bagajelor. Acestia trebuie sa faca o declaratie in avans. Comisia Europeana ii sfatuieste insa pe pasageri sa aiba asigurari de calatorie private, in cazul in care calatoresc cu bunuri ce au o valoare ridicata.

Cum faceti plangerea

Daca vreti sa formulati o plangere pentru un bagaj pierdut sau deteriorat, trebuie sa faceti acest lucru in scris la cel mult 7 zile de la data evenimentului (daca este vorba de un bagaj deteriorat), sau la cel mult 21 de zile dupa ce v-ati recuperat bagajul pierdut. In prezent nu exista un formular standard de plangere la nivelul UE, fiind recomandabil sa va adresati companiei aeriene in acest sens.

