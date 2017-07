Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza o crestere de 20% a vanzarilor pentru sezonul 2017, in conditiile in care cererea pentru vacante cu un buget de peste 1.000 de euro per familie este cu o treime mai mare fata de anul trecut, majoritatea fiind cumparate in perioada de early booking.

Totodata, vanzarile de pachete all inclusive la hoteluri de cinci stele au crescut cu 15%, iar cele mai multe destinatii pentru care au fost cumparate vacante la acest buget sunt Spania, Grecia, Antalya, Romania, Bulgaria si Croatia, potrivit News.ro.

”Un alt varf de vanzari a fost cu o saptamana inainte de vacanta elevilor, cand s-au achizitionat pachete din campania last minute de oferte pentru circuite si sejururi cu plecari din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi spre Grecia, Spania, Turcia, Croatia, Portugalia, Italia si Cipru. Cele mai solicitate pachete turistice au fost cuprinse intre 1.200 si 1.600 de euro/familie”, se arata in comunicatul companiei.

Mai mult de 25% dintre rezervari se fac online, cu plata online, inclusiv prin intermediul sistemului de rate. Un client din 6 clienti prefera plata in rate a vacantei, in timp ce 60% platesc cash, potrivit companiei.

Cele mai cautate destinatii pe curse charter in aceasta vara sunt Grecia, cu o crestere de 23%, Spania (+20%), Turcia (+18%, in revenire fata de vara trecuta) si Portugalia (+10%), urmate indeaproape de Croatia si Italia. Dintre destinatiile cu transport propriu, cele mai cautate sunt Romania, Bulgaria, Grecia cu Coasta Ionica, Riviera Olimpului si insulele din Marea Egee, Albania si Muntenegru.

In urma parteneriatelor incheiate cu hotelieri din destinatiile externe, turoperatorul a lansat campania Blitz Offers, cu reduceri de pana la 60%, similare celor din perioada de early booking, pentru vacante in destinatii ca Grecia, Turcia, Spania, Croatia, Italia, Portugalia, Cipru.

“Recomandam turistilor sa rezerve din timp vacanta, pachetele pe cursele charter din prima parte a sezonului fiind rezervate in proportie de 80-90% inainte de inceperea sezonului estival. In functie de cerere, pe unele destinatii cum ar fi Antalya, Spania si Grecia am putea suplimenta numarul de locuri”, a declarat directorul general al Paralela 45, Alin Burcea.

Turoperatorul va lansa in timpul verii si programele pentru iarna, pentru care are deja cereri. Este vorba despre vacantele pe charter in Laponia, inainte si in timpul Craciunului, de la 1.500 de euro de persoana, la hoteluri de patru si cinci stele, pachete care contin programe speciale pentru copii. Noutatea este introducerea unei curse si inainte de Craciun, care le permite turistilor sa il intalneasca pe Mos Craciun in Laponia si apoi sa petreaca sarbatoarea acasa.

In cazul Revelionului, noutatile sunt pachetele pentru Madeira (de la 650 de euro/persoana), Thailanda (de la 1.145 de euro/persoana), Punta Cana (de la 1.745 de euro/persoana), Insula Bintan si Singapore (de la 1.795 de euro/persoana), Mauritius (de la 1.799 de euro/persoana), Los Vegas si Los Angeles (de la 1.890 de euro/persoana), Africa de Sud (de la 1.995 euro/persoana), Zanzibar (de la 2.190/persoana).

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com