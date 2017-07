Insulele Canare, Ile-de-France si Catalonia sunt cele mai atractive regiuni turistice din Uniunea Europeana, in functie de numarul innoptarilor in unitati de cazare, potrivit datelor aferente anului 2015 publicate de Eurostat.

Turismul este mai mult o afacere interna pentru Uniunea Europeana, aproape 90% dintre innoptari fiind ale unor turisti din interiorul UE. Atunci cand calatoresc, cetatenii UE o fac in proportie de 85% in state comunitare, doar 15% optand pentru alte destinatii, potrivit News.ro.

Cea mai populara destinatie a ramas in 2015 regiunea insulelor Canare, cu 94 de milioane de innoptari. Alte trei regiuni spaniole s-au aflat printre destinatiile de top, respectiv Catalonia (75,5 milioane innoptari), Insulele Baleare (65,2 milioane innoptari) si Andaluzia (61,4 milioane innoptari).

Franta are trei regiuni in top 10, Ile-de-France, aflata pe locul al doilea, cu 76,8 milioane innoptari, Provence-Alpes-Cote d'Azur (54,6 milioane innoptari) si Rhone-Alpes (48,7 milioane innoptari).

Intre principalele destinatii turistice europene se mai afla regiunea croata Jadranska Hrvatska (68,1 milioane innoptari), regiunea italiana Veneto (63,3 milioane) si regiunea Inner London din Marea Britanie (44,8 milioane innoptari in 2012).

In Romania, cele mai populare destinatii turistice au fost in 2015 regiunea de centru, cu 5 milioane de innoptari, si cea de sud-est, cu 4,9 milioane.

Intre primele 30 de destinatii turistice, cate sase regiuni sunt in Spania, Franta si Italia, patru in Germania, cate doua in Grecia si Austria si cate una in Irlanda, Croatia, Olanda si Marea Britanie.

In 2015, principala destinatie turistica pentru europeni in afara UE a fost reprezentanta de Statele Unite, cu 13,8% din innoptari, iar pe locul al doilea s-a plasat Turcia, cu 10,4% din totalul innoptarilor.

