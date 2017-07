"Lipsesc foarte multe in statiune, lipseste divertismentul, pentru ca pe turist nu-l vei putea tine nicioada intr-un hotel. E nevoie de o baza de agrement, e nevoie de locuri de parcare, e nevoie de multe lucruri pe care un investitor privat nu are puterea sa le faca si nu ar gasi motivatia sa le faca. Sunt lucruri pe care ar trebui sa le faca statul, primaria", sustine Radu Fluture, directorul hotelului Grand Teleferic.

In plus, el puncteaza ca "se doreste o copie a Clujului la Brasov", referindu-se la organizarea unui festival mare, cum este Untold, insa nu s-a facut niciun pas in acest sens pana acum.

Pe langa baza de agrement si locuri de parcare, Poiana Brasov mai suporta cateva unitati de cazare, in conditiile in care cele actuale sunt pline nu doar in sezonul de iarna cand turistii merg la schi. Insa loc pentru noi hoteluri mai este in partea de jos a statiunii, unde este Poiana Mica.

De altfel, in ultimii ani in Poiana Brasov s-au investit bani in renovarea unor hoteluri, iar in prezent Radu Fluture considera ca statiunea se ridica la nivelul statiunilor din Austria in ce priveste standardele si facilitatile unitatilor de cazare. Insa Poiana Brasov pierde teren si devine inutila comparatia cu statiunile austriece cand vine vorba de structura si de ce ofera statiunea in sine, desi aici se regasesc cele mai lungi partii din tara.

Poiana Brasov are printre cele scumpe locuri de cazare din tara, mai ales cand este sezon de schi. Spre exemplu, o camera dubla in weekendul urmator costa intre 40 si 100 euro (2 persoane), insa pe timpul iernii preturile ajung si la 300-400 euro pe noapte, in special de sarbatori, bani care ajung pentru un sejur in Bulgaria.

Sursa foto: Dziewul/Shutterstock.com