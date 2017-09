Grupul hotelier Danubius, care detine printre cele mai cunoscute hoteluri din Sovata, are in plan sa investeasca 4 milioane de euro in hotelul Faget pentru a-l reclasifica de la doua stele la un nivel de trei stele. Grupul dispune astazi de 3 hoteluri, 260 de camere de categoria 4 stele, 138 de camere de doua stele, un spa pe doua nivele de peste 6.600 mp, doua baze de tratament cu 60 de sali de tratament si un centru de conferinte de 1.850 mp.