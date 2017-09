Romania este destinatia preferata de turistii romani pentru concediul din vara aceasta, este concluzia unui studiu realizat de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro. Aproximativ 80% dintre respondenti au afirmat ca si-au planificat concediul in Romania, fie ei romani care locuiesc in tara sau care lucreaza in afara tarii si au dorit sa isi petreaca vacanta in statiunile din tara.