Beraria Germana Bucuresti e fosta Berarie Germana Bragadiru, deschisa acum vreo 5 ani intr-un spatiu care a fost al fostei Fabrici de Bere Rahova, botezata astfel de comunisti ca sa se uite numele Bragadiru, constructorul si proprietarul fabricii, acum vreo suta de ani. Probabil ca au vreun conflict cu detinatorii numelui Bragadiru de au fost nevoiti sa schimbe numele, pentru ca alt motiv mi-e greu sa-mi imaginez. Pe site, insa, vorbesc in continuare despre Beraria Bragadiru, asa ca poate adevarul o fi in alta parte.

Cred ca inainte a fost acolo o crama, sau chiar o berarie, pentru ca locul pare construit special pentru asa ceva. E o cladire destul de mare, dar singura sala pentru public e cea din pivnita, o pivnita mare, lunga, cu bolta, in care au pus mese pe doua niveluri suprapuse. In spate au o scena de spectacole. Locul e foarte bine amenajat pentru o berarie, cu mobilier si decoruri specifice clasice, de inceput de secol trecut, sau chiar de secol al XIX-lea. M-au lasat sa fac poze, asa ca m-au scutit de o descriere pe care oricum nu as fi reusit sa o fac in cuvinte.

Si gradina e mare, au facut o terasa cu multe compartimente, unele acoperite cu pergole de lemn. Au diverse configuratii de mese, inclusiv unele mari, la comun, pentru grupuri mai numeroase. Au cativa copaci mari, si au completat decorurile cu plante, jumatate naturale, jumatate de plastic. Pare cam neingrijita cum trebuie terasa, daca te uiti mai atent, si nu i-ar strica si un maturat in plus. Insa e o terasa mare, uneori se aduna multi oameni acolo, si e foarte greu sa faci un asemenea loc sa semene cu marile gradini ale restaurantelor din Herastrau, de pilda. Nu aveau niciun ventilator sau alta instalatie de racorire, desi eram in ultima zi din iulie. Poate ca au facut-o intentionat, ca sa te racoresti doar cu bere, mai stii...

Beraria Germana Bucuresti are un parteneriat cu Heineken, vezi reclamele lor peste tot, unele chiar foarte ingenioase si creative, sub forma de butoaie si instalatii de bere, altele luminoase. Presupun ca au si exclusivitate.

Meniul de la Beraria Germana Bucuresti nu e chiar atat de german pe cat s-ar putea crede, are si cateva feluri din bucataria romaneasca si unele mai greu de pozitionat, insa poate sa fie considerata o berarie germana, totusi. Bucataria germana e si asa destul de rudimentara si saraca, nu are multe feluri de mancare, insa cei de la Beraria Germana Bucuresti le-au sarit pe cateva dintre cele "importante": taiteii cu ceapa, galustile de cartofi cu sos si inca vreo cateva. Insa pe cele de baza le au: ciolanul de porc, cartofii cu ceapa, carnatii de multe feluri, inclusiv pe cei fierti si pe cei cu cascaval, printre care au strecurat si plescoii.

Noi am luat ciolanul de porc afumat, care era cam nefacut in interior, de la fierbere insuficienta, probabil, apoi carnati cu cascaval, care nu au fost chiar atat de buni pe cat ar fi trebuit sa fie, o varza buna, o iahnie de fasole asa si asa, cartofi nemtesti cam tari, facuti si ei insuficient, se pare, si cativa mici, care au fost buni.

Serviciul a fost bun, in general, insa foarte lent. Ne-au tinut aproape doua ceasuri pentru cele cateva mancaruri despre care am zis. Au numai chelneri, nu e nicio fata pe acolo. Vlajgani toti, niciunul nu parea sa aiba mai putin de 30 de ani, parca ii culesese cineva de la o echipa de rugby. Cel care s-a ocupat de noi era cel mai solid din toti, dar parea si cel mai simpatic. Surprinzatoare au fost vesela si tacamurile. Poate si pentru ca mesele erau destul de inguste, ne-au dat niste farfurii mici, in care nu puteai pune mare lucru, iar pentru varza, fasole si cartofii germani, care erau la comun, au pus lingurite in loc de linguri!

Preturile sunt rezonabile la Beraria Germana Bucuresti, mai mici decat in centru, poti manca pe saturate si bea bere multa si buna pentru mai putin de 200 de lei in doi, poate chiar si sub 150 de lei. Clienti destui si care continuau sa vina, din cei care nu par sa aiba ore fixe de masa.

Beraria Germana Bucuresti e o berarie, te duci acolo ca sa bei bere, in primul rand, nu pentru cine stie ce experiente culinare, pe care foarte rar le gasesti intr-un restaurant german, oricum. Berea e multa, buna si ieftina, asa ca Beraria Germana Bucuresti trebuie privita drept ceea ce spune numele ca este, nu trebuie supralicitat cu mancarea. Si, din ce am auzit, au si tot felul de spectacole si petreceri legate de evenimntele sportive, asa ca e un loc de adunare cu prietenii, de atmosfera. Pentru cei carora mersul al berarie e unul dintre lucrurile importante in viata, Beraria Germana Bucuresti e un loc de neocolit, deci.

Beraria Germana Bucuresti, un restaurant child-friendly

Cei de la Beraria Germana Bucuresti au un loc de joaca pentru copii, amenajat in spate, langa un tomberon pe care ar putea sa-l izoleze si ei mai bine, dupa un paravan. Sunt cateva instalatii, cele din poze, apreciate de catre copii, care tot trageau acolo si pareau foarte incantati, le foloseau de zor. Sunt in raza vizuala a parintilor, care pot sta la mesele din apropiere. Nu am vazut in meniu mancaruri speciale pentru copii.

