Tranzactia curenta nu implica schimbari majore in ceea ce priveste managementul, Khaled El Solh ramanand in continuare CEO al Caroli Foods Group, alaturi de echipa sa de conducere.

„Acesta este, de asemenea, un pas important in dezvoltarea Caroli Foods; experienta Sigma in ceea ce priveste operatiunile globale si gama extinsa de produse constituie atuuri concrete in demersurile noastre de a ne dezvolta brandurile pastrand, in acelasi timp, valorile fundamentale care fac Caroli Foods Group extraordinar”, a adaugat Khaled El Solh.

Talal El Solh, unul dintre actionarii principali ai Caroli Foods si Supervisory Board Chairman, a adaugat: „Cu ajutorul know-how-ul grupului Sigma in ceea ce priveste categoriile de produse si extinderea in alte zone geografice, am identificat, impreuna, oportunitati de crestere a business-ului Caroli in categorii si piete noi”.

„Aceasta achizitie ne permite sa ne ducem mai departe strategia de dezvoltare in regiunea extrem de atractiva a Europei de Est”, a declarat Mario Paez, CEO al Sigma.

Infiintata la Bucuresti in 1994, Caroli s-a extins pe numeroase segmente de piata, construindu-si un portofoliu cuprinzator de marci precum Caroli, Campofrio, Sissi, Maestro si Primo.

Grupul Caroli a evoluat de la o companie de familie la unul dintre cei mai mari angajatori ai industriei, cu peste 1.200 de angajati, o fabrica in Pitesti si o retea puternica de distributie si vanzari nete de peste 100 milioane euro in 2016 si un venit net de 88 milioane de euro.

De-a lungul anilor, Caroli Foods si-a consolidat pozitia in Romania pe segmentul sau, atingand o cota de piata valorica de 17%, conform raportului Nielsen pe ianuarie-iulie 2017.

Asocierea din 2010 dintre Caroli Foods Group si Campofrio a fost momentul in care compania romaneasca a beneficiat de sprijinul si expertiza internationala a Grupului Campofrio, in schimbul a 49% din actiunile sale. In 2014, prin expansiunea companiei Sigma in Europa si achizitionarea companiei Campofrio, Sigma a devenit, de asemenea, un actionar minoritar in compania romaneasca.

Compania Campofrio Food Group (acum complet detinuta de Sigma) detine 25 de fabrici pe tot continentul, cu aproape 7,000 de angajati, iar cota europeana a veniturilor sale este de peste 1,9 miliarde de Euro.

Sigma este unul dintre principalii jucatori la nivel mondial in industria alimentara refrigerata, cu 69 de unitati de productie in 18 tari, peste 44.000 de angajati si venituri de 5,7 miliarde dolari. Portofoliul sau de cuprinde produse din carne semi-preparata, branzeturi, iaurturi si alte alimente refrigerate si congelate.