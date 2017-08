Am ascultat cu atentie ce au avut de zis atat Mihai Tudose cat si Liviu Dragnea pe marginea subiectelor privind Pilonul II de pensii, dar si al modificarilor legislative. Ambii, si nu numai, se arata (ipocrit daca ma intrebati pe mine) mirati si surprinsi de faptul ca, cu una cu doua, romanii ies in strada si protesteaza.

Pai cum, domnule, sa iesi in strada cand vorbim doar de „niste propuneri”, mai este „cale lunga pana la a fi discutate in Parlament...”, spune, ridicand din umeri si zambind pe sub mustata, Liviu Dragnea. El mimeaza, asa cum a facut dintotdeauna, ca este extrem de interesat de soarta romanilor si ca, de fapt, nu este lasat in pace sa isi puna in aplicare infailibilul plan de a curge cu lapte si miere peste Romania – asta cand nu mimeaza ca nu ar sti despre ce este vorba, ca se iau decizii fara ca el sa stie. Lasati-ma sa fiu sceptic, daca e sa ma uit la soarta celor din Teleorman si la stadiul la care a ajuns judetul sub blanda si competenta lui carmuire.

Ce nu inteleg politicienii de astazi, cei de ieri si, probabil, cei de maine, este faptul ca romanii deja nu mai ies in strada pentru un SINGUR motiv, anume.

Ieri am fost in piata si am vorbit, aleator, cu oameni de acolo, amical, intrebandu-i pe fiecare de ce anume protesteaza. Am ciulit urechea si la ce vorbeau grupuletele de oameni intre ei. De ce nu au petrecut duminica seara in sanul familiei, uitandu-se la televizor, jucandu-se cu copiii sau plimbandu-se. Romanii nu mai ies din casa pentru a protesta punctual, este, deja, o revolta generala, vizibila clar si in mediul online.

Romania s-a saturat de 27 de ani de furt, inselaciune, minciuna, coruptie (mai ales coruptie) generalizata, incompetenta, nepotisme si, in final, moarte la tot pasul. Romanii s-au plictisit sa fie tratati ca niste animale leproase de catre angajatii statului, la ghisee, s-au plictisit sa strabata distanta Bucuresti – Cluj in mai mult timp decat o faceau inainte de 1989, nu mai vor sa moara cu zile in spitale sau sa isi distruga masinile in gropi, daca nu mai rau.

„Pai si de ce n-ati iesit in strada si pe vremea lui Basescu, care a furat si indatorat tara?!” – este una dintre replicile favorite ale celor care nu inteleg si se arata contrariati de motivele pentru care Romania iese in strada. „Nici nu stiti de ce iesiti in strada, o faceti ca oile, impinsi de multinationale, ONG-uri sau Soros!”, striga altii de pe margine, plescaind multumiti si deseori injurand.

Nu conteaza ca vorbim de PSD, PDL, PNL sau UDMR, partide care s-au perindat si au guvernat in ultimii 27 de ani. Este doar o intamplare ca ACUM s-a umplul paharul, la aceasta guvernare, si ca acum societatea este pe cale sa explodeze, sa nu mai accepte abuzurile. Nemultumirile vin si pe fondul faptului ca din ce in ce mai multi oameni constientizeaza cum AR PUTEA trai, ca in vest, si, cumulat cu accesul neingradit la informatie, nu mai accepta atat de usor sa fie furati, ca in trecut.

Fiecare nou abuz, mai mult sau mai putin pe fata, fiecare contract incheiat de stat cu firme prietene (si aveti aici multe exemple concrete) nu fac decat sa adune picaturi in paharul rabdarii poporului care, incet dar sigur, s-a trezit.

Guvernantii incearca sa minimizeze importanta strazii, a retelelor de socializare, a articolelor de presa din Romania si de pe plan international, a organismelor independente care amendeaza miscarile lor infractionale, insa este deja prea tarziu. Poporul nu mai poate fi linistit, capatul rabdarii a fost atins – si a fost, adevarat, un drum lung, PREA lung. Romania a prins gustul puterii, a realizat ca POATE, daca este unita, sa schimba ceva, sa forteze Guvernul, Parlamentul, sa se supuna – chiar si fortat. Si aceasta este adevarata democratie – sa ai dreptul sa te opui, sa critici, sa iti spui punctul de vedere. Este un drept constitutional, pe care oamenii au invatat sa si-l joace, la inceput mai timid, apoi din ce in ce mai virulent si mai apasat.

Poporul a inteles ca guvernantii si parlamentarii sunt pusi de noi acolo pentru a ne sluji, nu pentru a se imbogati pe spinarea noastra. Ei ar trebui sa raspunda in fata poporului, si nu invers. Ei ar trebui sa dea legi pentru noi, nu pentru ei si interesele lor. Acest lucru devine din ce in ce mai evident si, de fiecare data cand aceste lucruri nu se intampla, sau incearca sa impiedice justitia sa isi faca treaba, Romania protesteaza.

Cel putin doua lucruri trebuie sa inteleaga guvernantii:

Strada s-a pornit, romanii nu mai pot fi manipulati atat de usor. Romanii au depasit granitele, au vazut ca se poate sa traiesti civilizat si toleranta catre coruptie, pentru multi dintre noi, majoritari, este aproape de zero. Motivele pentru care ies in strada nu mai sunt, deja, punctuale – este o stare generala de nemultumire. Daca doresc o guvernare usoara, acum si nu mai tarziu este momentul sa inceapa sa ne slujeasca nevoile, nu sa le slujeasca pe ale lor. Si ce vrea romanul din piata? Ceea ce vrea ORICE cetatean al unui stat normal – spitale curate si moderne, un sistem de invatamant performant, investirea transparenta a banului public, strazi lipsite de gropi si autostrazi nu doar pe hartie, incurajarea antreprenoriatului si un aparat birocratic mai putin incalcit si umilitor. Acesta ar fi un bun INCEPUT pentru ca strada sa se retraga.

Si acesta ar fi SINGURA modalitate de a linisti spiritele si, de fapt, singura cale de a incepe sa construim, in sfarsit, un stat performant.