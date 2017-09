Soarta Pilonului II de pensii va fi decisa, cel mai probabil, in 2018, printr-un referendum, in care actualii participanti la sistemul administrat privat sa opteze daca raman in sistem sau migreaza catre Pilonul I, de stat. Insa, reprezentantii mediului de afaceri sunt sceptici ca, in urma unui astfel de referendum, participantii vor opta in favoarea Pilonului II, in mare masura din cauza gradului redus de informare al acestora cu privire la beneficiile sistemului.

Reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL) sustin ca, in prezent, exista doar supozitii cu privire la viitorul sistemului avand in vedere ca, desi discutia este in spatiul public de mai multe luni, inca nu exista un document concret supus dezbaterii din partea Guvernului cu propunerile avansate.

Cu toate acestea, din declaratiile premierului Mihai Tudose, membrii RBL inteleg ca sistemul se indreapta catre un referendum.

“Probabil ca vom avea de optat si ar trebui sa o facem in cunostinta de cauza. Iar acest lucru este o provocare”, a declarat Dragos Neacsu, CEO Erste Asset Management.

In acest context, el spune ca este importanta ca, pana atunci, cei aproximativ 7 milioane de participanti la sistem (nu 4,9 milioane de lei cat sustin autoritatile) sa fie cat mai informati, astfel incat sa opteze in cunostinta de cauza.

“Daca se va ajunge la aceasta optiune in 2018, cu siguranta va fi foarte important sa stim din timp si sa putem participa activ la acesta dezbatere despre modul cum este organizat acest referendum. Si modul in care este pusa intrebarea este esential”, spune Dragos Neacsu.

Participantii la Pilonul II, foarte putin informati

El admite, insa, ca participantii la sistem sunt foarte putin informati cu privire la acest sistem si ca multi dintre ei au aflat ca sunt contributori la Pilonul II in ultimele luni, din dezbaterile din societate.

“Eu nu cred ca vorbim de 7 milioane de clineti care sunt bine informati in momentul de fata, cu siguranta nu. Cred ca ceea ce este pozitiv din toata aceasta dezbatere, care s-a generat in spetiul public, este ca multi romani au aflat cumva ca ei contribuie lunar la un fond, in nume propriu, ca este vorba de banii lor, nu ai statului, si ca au un drept aspra lor. Deci cred ca lucrurile acestea au ajuns sa fie mai cunoscute. Nu cred ca au ajuns la toti cei 7 milioane, ma indoiesc, dar cred ca sunt mai multi romani acum care sunt constienti ca contribuie in mod activ la acest Pilon II”, a subliniat Dragos Neacsu.

Totodata, el a mentionat ca, initial, au intrat in sistem putin peste trei milioane de contributori, insa nici aceia nu au fost foarte bine informati cu privire la modul in care functioneaza Pilonul II, desi se spresupune ca au optat.

Despre cei care au intrat ulterior, nici nu se pune problema informarii, avand in vedere ca marea majoritate au fost distribuiti aleatoriu la fondurile existente in piata, in baza unui algoritm stabilit prin lege.

Neacsu spera, insa, ca Administratorii de Fonduri de pesnii Pilonul II se vor mobiliza, in acest al 12-lea ceas, si vor derula o campanie de informare care sa le sporeasca sansele sa retina contributorii in sistem.

Cu toate acestea, reprezentantul RBL este de parere ca rezultatul unui astfel de demers in Romania, respectiv un referendum, ar putea avea acelasi rezultat ca cel din Polonia, unde putin peste 15% au optat pentru mentinere.

“Cu siguranta cei care au planuit acest lucru au in vedere dimensiuni comparabile. Probabil merg tot pe un 80%-20% (Pilonul I – Pilonul II) sau 90%-10%. Daca e sa ajungem sa optam, e important ca o parte cat mai mare din cei 7 milioane sa stie despre ce e vorba, sa o faca responsabil, nu pompieristic sau emotional”, a mai spus Neacsu.

In opinia sa, probabilitatea organizarii unui referendum in acest sens depaseste 50%.

