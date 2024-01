Deși negocierile cu MADR au adus totuși un plan în 13 puncte agreat între părți, unii fermieri continuă totuși protestul în țară.

Astfel, zeci de fermieri şi transportatori protestează în cotinuare pe centura municipiului Satu Mare, nemulţumiţi de importurile de cereale care au afectat preţurile din piaţa de la noi din ţară, precum şi de preţurile RCA, după cum arată Agerpres.

Fermierii, alături de reprezentanţi ai unor firme de transporturi din judeţ s-au adunat în parcarea de pe centura de ocolire, au arborat drapelul României pe tractoare şi au afişat mesaje precum "România, trezeşte-te, vrem să muncim, nu să cerşim" sau "STOP, JAF, RCA".

Însoţiţi de echipaje ale Poliţiei Rutiere şi Jandarmeriei, protestatarii au început să circule în coloană, cu viteză redusă, pe centura de ocolire a municipiului Satu Mare, între intersecţia cu aeroportul Internaţional Satu Mare şi ieşirea spre Baia Mare.

Pe de altă parte, Asociaţia Fermierilor din Judeţul Tulcea a decis suspendarea protestului anunţat pentru marţi, începând cu ora 12,00, la podul de la Brăila, în contextul în care Guvernul şi-a asumat rezolvarea revendicărilor prezentate de protestatari.

Preşedintele asociaţiei, Romeo Lombardi, a declarat, conform aceleiași surse, că i-a anunţat pe toţi membrii asociaţiei decizia de a anula protestul anunţat pentru marţi, protest autorizat de Primăria comunei Smârdan, şi a menţionat că a adus-o şi la cunoştinţa autorităţilor.

"Mai sunt însă fermieri neafiliaţi şi este posibil ca aceştia să încerce să blocheze drumul Măcin-Smârdan, însă va fi un protest spontan", a precizat preşedintele Romeo Lombardi.

La rândul ei, Liliana Marinescu, reprezentantă a AFJ Tulcea la negocierile purtate luni de fermieri la Guvern, a precizat că autorităţile naţionale şi-au asumat termene pentru rezolvarea revendicărilor.

"După întâlnirea de ieri (luni, n.red.) de la Ministerul Agriculturii, unde am negociat toate revendicările, vom analiza măsurile pe care şi le-au asumat şi dacă ceva nu va merge aşa cum am stabilit ieri, atunci vom ieşi în stradă mai mulţi decât am zis şi vom paraliza circulaţia, aşa cum suntem şi noi paralizaţi în acest moment", a menţionat Liliana Marinescu.

Reprezentanţii AFJ au menţionat că nu vor participa la protestul anunţat pentru ziua de joi.

Primăria municipiului Tulcea se va întâlni marţi, într-o şedinţă, pentru a analiza cererea de autorizare a unui protest cu aceleaşi revendicări ale fermierilor şi transportatorilor, protest anunţat pentru ziua de joi.

În același timp, însă, zeci de utilaje agricole ale fermierilor din Botoşani blochează, marţi dimineaţă, Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-Costeşti. Protestatarii au ocupat ambele sensuri de mers ale DN 29D, astfel încât accesul tuturor vehiculelor către şi dinspre Republica Moldova este blocat.



Acţiunea are loc în contextul protestelor organizate la nivel naţional atât de agricultori, cât şi de transportatori.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, în urma protestelor spontane desfăşurate de la finele săptămânii trecute până în prezent, jandarmii au aplicat trei avertismente pentru participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise.

