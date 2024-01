Ciolacu: Ministrul Agriculturii a spus clar-dacă nu suntem în stare, ne dăm cu toţii demisia, în frunte cu comisarul european

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a cerut explicit demisia comisarului european pentru agricultură, ci a dorit să transmită că, în cazul în care solicitările fermierilor români nu sunt soluţionate, atunci trebuie să demisioneze cu toţii, în frunte cu comisarul european, scrie Agerpres.

Premierul a făcut precizarea la plecarea de la sediul MAI, unde a purtat discuţii cu ministrul de resort şi reprezentanţi ai sindicatelor poliţiştilor.

"Nu a cerut, nu a cerut nimeni. Am vorbit şi cu doamna Luminiţa Odobescu. Am transmis foarte clar. Domnul ministru a spus foarte clar. Dacă nu suntem în stare niciunul, ne dăm cu toţii demisia, în frunte cu comisarul european. Acum, pentru câteva luni, nu e un capăt de ţară să cerem demisia cuiva. Ştiu că am avut şi noi un comisar pe agricultură, dar, întrebaţi-l, eu nu-mi aduc aminte de nimic notabil ce s-a întâmplat în acea perioadă. Poate îl întrebaţi", a declarat Marcel Ciolacu.

Ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, a reafirmat că în reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH), ce are loc marţi, la Bruxelles, va solicita din nou derogări de la standardele 7 şi 8 privind bunele condiţii agricole şi de mediu (rotaţia culturilor şi condiţia de a lăsa nelucrată 4% din suprafaţa fermei), explicând că ''atât timp cât noi nu putem rezolva problemele fermierilor români - vorbim aici de directive şi regulamentele Uniunii Europene - cred că trebuie să plecăm acasă atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul european''.

''Din discuţiile pe care le-am purtat cu fermierii, atât care sunt în stradă, în zona Afumaţi, cât şi fermierii din formele asociative, am avut o întâlnire ieri cu fermierii din zona Cluj şi Mureş. Mesajul este foarte clar: trebuie să luăm derogări de la GAEC 7 şi GAEC 8. Vorbim de GAEC 7 privind rotaţia de culturi, pentru că în România există ferme integrate vegetal cu zootehnie şi nu pot face lucrul acesta. GAEC 8 înseamnă 4% pârloagă teren în România. Spun acest lucru pentru că România la nivel naţional poate demonstra că are 10% pârloagă. Vorbim aici de 1,1 milioane de hectare care sunt neproductive şi de 800.000 de hectare care sunt necultivate în zona canalelor de irigaţii şi desecare. (...) Aşa cum şi în anul 2023 am avut derogare pe aceste două GAEC, solicităm şi în anul 2024 această derogare. Dacă nu putem lua această derogare în Consiliul de miniştri (al UE), cred că atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul ar trebui să plecăm acasă, pentru că nu putem rezolva problemele fermierilor din ţările Uniunii Europene'', a declarat ministrul Florin Barbu înaintea Consiliului AGRIFISH.

Sursa foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

