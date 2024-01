Protecționism vs globalism. Protestele fermierilor au o conotație mult mai mare, care pune în discuție însăși Uniunea Europeană

Iar dacă la o primă vedere revendicările acestora au de a face strict cu creșterea foarte mare a costurilor asociate afacerilor pe care le derulează în domeniu, sau, într-un caz la fel de arzător pentru ei, cu compeția neloială a cerealelor ucrainene, la o analiză mai atentă, diverse mesaje ale acestora arată că problema de fond este mult mai gravă.

Astfel, după cum s-a putut vedea în numeroasele filmări din surse deschise, mulți protestatari au înlăturat steaguri ale Uniunii Europene, în vreme ce alții au boicotat companii precum McDonalds, într-o încercare de a transmite atât faptul că produsele de import nu mai sunt binevenite în țara lor, dar și că însuși contextul care le permite, Uniunea Europeană, nu mai este de bun augur.

În această lumină trebuie să înțelegem de altfel numeroasele pancarte împotriva Tesla afișate pe tractoare, la protestele din Germania din luna ianuarie, după cum arată o analiză Le Monde preluată de Rador Radio România.

„Suntem noi responsabili pentru plata autostrăzilor pentru mașina ta Tesla?”, se putea vedea pe unul din tractoarele din Berlin participante la protest.

Acest subiect nu este însă decât vârful aisbergului în ce privește nemulțumirile fermierilor, dar poate mult mai semnificativ este că el nu reflectă doar nemulțumirile acestora, ci a unei largi părți ale populației de pe bătrânul continent.

Pretutindeni, în numeroase branșe profesionale care nu au legătură cu protestele fermierilor, aceste mesaje se înmulțesc și capătă tracțiune, oferind parcă și mai multă legitimitate protestelor fermierilor.

Pe de altă parte, o altă nemulțumire principală a fermierilor are de a face, cât se poate de concret, tot cu Uniunea Europeană, mai precis cu o idee elaborată de sistemul birocratic de la Bruxelles: Pactul Verde European.

🇵🇱🇪🇺 Protests by Polish farmers today. This is just the beginning.



They are protesting against the absurd EU Green Deal, which at the same time open the market to other countries that are not required to respect these rules.#protestrolnikow pic.twitter.com/5FOYL9Inu5— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) January 24, 2024