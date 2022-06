Noi locuri de parcare în București. Viceprimar: Din iulie, parchezi doar dacă plătești

Consiliul General a aprobat bugetul de investiții al Companiei Municipale de Parking București. Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, promite venituri de un milion lei pe zi și trotuare libere de mașini în centrul Bucureștiului.

”A durat nejustificat de mult - aproape jumătate de an - dar am reușit să conving colegii consilieri din CGMB că Bucureștiul are nevoie urgentă de investiții și modernizare, prin digitalizarea serviciilor publice”, a scris Bujduveanu, pe pagina sa de Facebook.

Planul de investiții pentru serviciul de parking înseamnă:

Creșterea numărului de locuri de parcare în zona centrală, de la aproximativ 13.000, câte sunt în prezent, la aproximativ 30.000 de locuri de parcare.

Digitalizarea sistemului de plată pentru ocuparea locului de parcare.

Eliberarea trotuarelor de mașini și protejarea traficului pietonal, în zona centrală.

Acces controlat în parcări publice, fie prin sisteme cu bariere, fie prin sisteme de monitorizare video.

Lucrările de investiții încep din luna iulie. Se vor monta bariere în unele parcări publice, camere de luat vederi, se fac investiții pentru digitalizarea sistemului de plată și vor fi create noi locuri de parcare.

”Tot din iulie, parchezi doar dacă plătești! Locuri de parcare pentru toată lumea, fără pile și relații, fără ecusoane, fără ”atenții” pentru personalul care monitorizează parcarea. Aducem un milion de lei pe zi în buget, bani la dispoziția Primăriei Capitalei pentru programe de refacere și întreținere a infrastructurii rutiere, precum și pentru optimizarea condițiilor de transport public din oraș”, a mai notat Bujduveanu.

Sursa foto: unsplash.com

