Lamborghini Huracan Sterrato este supercarul pentru drumurile românești

Lamborghini a publicat, în sfârșit, informații despre despre Huracan Sterrato, un model special care a fost prezentat în noiembrie, dar despre care nu știam prea multe. Acum, însă, putem vorbi cu cifrele în față despre primul Huracan care poate urca peste cam orice bordură și nu numai. Sterrato va avea 602 cai putere, o gardă la sol de până la 170 mm, iar viteza maximă va fi limitată la 260 km/h - îndeajuns pentru macadam.

Lamborghini se alătură germanilor de la Porsche într-o nișă pe care, de nicăieri, au făurit-o două dintre mărcile cele mai cunoscute din grupul Volkswagen. Era nevoie de supercar-uri cu mulți centimetri între sol și pământ? Era nevoie de cauciucuri de teren și proiectoare imense de ceață, pe lângă niște scuturi sănătoase pe un 911? Germanii spun că da, motivându-și decizia de a crea 911 Dakar prin faptul că istoria, pe de-o parte, dar și fanii le-o cer. Lamborghini, însă, nu se poate apleca pe istorie.

Dacă Porsche a avut, mereu, o conexiune cu lumea raliurilor, modele ca 911 sau 924 concurând în Mondialul de Raliuri încă din anii '60, Lamborghini a stat departe de motorsport în general, cu atât mai mult de raliuri. Cu toate acestea, compania din Sant'Agata Bolognese a fost fondată de un industriaș a cărui avere a fost amplificată de succesul afacerii sale su tractoare. În plus, tot Lamborghini a încercat să obțină un contract pentru a furniza modele de teren armatei italiene, eșecul acestei tentative ducând la nașterea lui LM002 - primul super-SUV din istorie. Astfel, într-un fel, nu este de mirare că Porsche, pe de-o parte și, respectiv, Lamborghini lansează, acum, nișa SUVpercarurilor. Din fericire, numele acesta nu este oficial, l-am creat noi, pe loc.

Ce se ascunde în spatele lui Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini a lucrat atent, în atelierele sale, pentru a modifica supercar-ul său cel mai popular în așa fel încât să n-ai griji dacă ieși cu el de pe asfalt. Numele modelului, „Sterrato”, se traduce, simplu, prin „drum de pământ” sau „drum neasfaltat”, adică fix mediul pentru care această mașină va fi construită. Garda la sol a fost mărită cu 44 milimetri față de un Huracan obișnuit și, în lipsa suspensiei ajustabile, Huracan Sterrato va sta mereu cocoțat. Porsche 911 Dakar are o suspensie inteligentă pe care o poți ajusta.

Scuturi de aluminiu au fost montat pe dedesupt pentru a proteja anumite componente, iar pragurile sunt mai solide. În plus, extinderi negre ale aripilor „îmbracă” pneurile Bridgestone Dueler AT002 (235 pe față și 285 pe spate) care echipează jantele de 19 inch. Vorbim de cauciucuri cu tehnologie runflat ceea ce înseamnă că pot rula până la 80 de kilometri la o viteză de maxim 50 km/h pe pană. Șoferul are opțiunea unui mod de condus denumit „Rally” pe care-l poate alege prin LDVI. Porsche 911 Dakar este echipat cu două moduri specifice condusului pe lângă asfalt.

Citeste si: Primul Porsche 911 de teren se numește Dakar și te poate duce oriunde

Pachetul vizual este completat, pe lângă extinderile de 30-34 de milimetri ale aripilor, de niște lumini de ceață pe nas, o gură de aer pe acoperiș care trage aer curat pentru motor în condițiile în care admisiile din bot sunt pline de praf și, în fine, există și niște mini-suporți pe acoperiș. Toate aceste elemente împing greutatea lui Huracan Sterrato până la 1.470 kilograme, cu aproape 50 de kilograme mai mult decât un Huracan Evo AWD.

Sterrato are la fel de multă putere ca un Huracan Evo, adică 602 cai și 565 Nm (la fel ca un Huracan STO), dar asta nu-l ajută să țină pasul în materie de accelerare. Din cauza anvelopelor, Sterrato are nevoie de 3,4 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 km/h, adică cu până la 0,4 secunde mai lent ca alte modele din gama Huracan (doar Huracan Spyder este mai lent). În plus, viteza maximă este limitată, dar asta întâlnim și la 911 Dakar.

Citeste si: Porsche va vinde 500 de soundbar-uri de perete făcute din evacuări...

Trecând de la performanță la capitolul exclusivitate, Huracan-ul de teren va fi mai rar decât „fratele” de la Porsche. Lamborghini plănuiește să vândă doar 1.499 de unități, cu 1.000 mai puține decât Porsche. Norocoșii clienți își vor putea conecta Apple Smart Watch-ul la sistemul de telemetrie al mașinii pentru a-și monitoriza, în timp real, la volan, ritmul cardiac. În plus, Amazon Alexa este compatibil cu sistemul de infotainment, iar asta-ți permite să modifici de la distanță parametrii precum temperatura din mașină. În fine, prin aplicația Lamborghini Unica, poți vedea, de la distanță, ce se întâmplă cu mașina ta. De pildă, dacă i-ai dat-o unui prieten, poți să urmărești cât de repede merge cu ea.

Sursa foto: Lamborghini

