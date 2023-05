Război pe moștenirea familiei Agnelli. Margherita se judecă cu fiul ei, John Elkann, preşedintele Ferrari şi Stellantis

Un tribunal din Torino urmează să decidă în săptămânile următoare cu privire la o dispută de moştenire care împarte familia Agnelli, fondatorii constructorului auto Fiat şi cea mai renumită dinastie de afaceri din Italia.

Miza disputei este moştenirea lui Gianni Agnelli, celebrul patron al Fiat şi simbolul boom-ului economic al Italiei după război, care a decedat în urmă cu două decenii.

Părţile implicate în dispută constau în fiica lui Gianni Agnelli, Margherita, care a moştenit o avere de 1,2 miliarde de euro, şi trei din cei opt copii ai săi, inclusiv fiul cel mare, John Elkann, preşedintele Ferrari şi Stellantis. Potrivit surselor citate de Reuters, Margherita vrea să anuleze în justiţie acordurile pe care ea le-a semnat după decesul tatălui, astfel încât să beneficieze şi cei cinci copii ai săi din cea de a doua căsătorie.

Dacă tribunalul din Torino va decide în favoarea sa, Margherita, 67 de ani şi singurul copil în viaţă al lui Gianni Agnelli, ar dobândi dreptul la jumătate din averea mamei sale precum şi la o parte din afacerile familiei Elkann.

Disputa are la bază un acord de moştenire cunoscut sub denumirea de "Pactele de la Geneva" pe care Margherita le-a semnat în 2004, la un an după decesul tatălui şi într-un moment în care Fiat era în pragul insolvenţei. Conform primului pact, Margherita a primit proprietăţile, operele de artă şi alte active lichide din moştenirea lui Gianni Agnelli, dar a renunţat la orice viitoare influenţă la compania Dicembre, o parte importantă din structura de proprietate a Exor, holdingul familiei Agnelli.

Acest pact a cimentat poziţia lui John Elkann drept succesor desemnat al lui Gianni Agnelli şi a scos-o din ecuaţie pe mama sa Margherita. John Elkann, 47 de ani, conduce acum holdingul Exor, care deţine mai multe afaceri şi branduri prestigioase din Italia, inclusiv ziare şi clubul de fotbal Juventus.

Al doilea pact a stabilit ce se va întâmpla cu moştenirea mamei Margheritei, Marella, care a decedat în 2019, la 91 de ani. Marella a decis să îşi transfere participaţia pe care o deţinea la compania Dicembre către trei din nepoţii săi, lui John Elkann, fratelui său Lapo şi surorii Ginevra, toţi trei rezultatul primei căsătorii a Margheritei cu jurnalistul Alain Elkann.

John Elkann controlează 60% din acţiunile companiei Dicembre, în timp ce fratele şi sora sa au fiecare o participaţie de 20%. Dicembre este în centrul unei reţele de companii care controlează vastele investiţii ale familiei Agnelli. Dicembre este cel mai mare acţionar, cu un pachet de 38%, la Giovanni Agnelli BV, care la rândul său deţine un pachet de control de 53% la holdingul Exor, care la rândul său deţine participaţii la Stellantis, Ferrari şi Juventus.

Acum Margherita vrea ca "Pactele de la Geneva" să fie modificare pentru a putea transfera celor cinci copii ai săi, rezultaţi din a doua căsătorie cu Serge De Pahlen, o parte din moştenirea bunicii lor, susţin sursele.

Avocaţii Margheritei susţin că "Pactele de la Geneva" ar trebui declarate nule şi neavenite de tribunalul din Torino pentru că au semnate pe baza faptului că rezidenţa mamei sale Marella era în Elveţia, lucru contestat de avocaţii fiicei. Legislaţia italiană interzice astfel de pacturi de moştenire.

În schimb, avocaţii lui John Elkann susţin că atât autorităţile elveţiene cât şi cele italiene au confirmat statul de rezident elveţian pe care îl avea Marella Agnelil în momentul decesului, în 2019, precum şi în 2004 când a fost semnat acordul de moştenire.

Un verdict al tribunalului din Torino ar urma să fie pronunţat înainte de vacanţa de vară dar este posibil ca acesta să nu fie sfârşitul disputei juridice. Judecătorii italieni au opţiunea de a amâna pronunţare în aşteptarea unei decizii unui tribunal elveţian într-un dosar paralel care vizează legalitatea "Pacturilor de la Geneva".

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: