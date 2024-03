Volkswagen riscă să fie dat în judecată după incendiul care a scufundat o navă ce transporta mii de mașini

Grupul Volkswagen are probleme acasă, în Germania, unde două procese ar putea facă lumină cu privire la cauzele ce au dus la un incendiu devastator petrecut în 2022 la bordul navei cargo Felicity Ace. Ambarcațiunea de mari dimensiuni care transporta aproape 4.000 de mașini aparținând mărcilor Audi, Porsche, Lamborghini și Bentley s-a aprins în Atlanticul de Nord.

Primul proces, care a demarat în urmă cu un an, dar a fost recent pus în așteptare, aduce Volkswagen în fața a șase reclamanți printre care se numără asiguratorul Allianz, dar și Mitsui OSK Lines, operatorul navei. Un al doilea proces, deschis la un tribunal din Brunswick, se află în faza de mediere, motiv pentru care s-au întrerupt investigațiile în primul proces ce se instrumentează în Stuttgart, acasă la Porsche. Dacă părțile nu vor ajunge la un acord, ambele procese își vor continua traseul firesc.

Felicity Ace, vas aflat sub pavilionul statului Panama, a intrat în derivă în apropiere de Azore ca urmare a incendiului. Din fericire, echipajul a putut fi evacuat, dar mașinile au rămas la bord. Conform unor estimări din 2022, ca urmare a incidentul Volkswagen ar fi pierdut cel puțin 155 de milioane de dolari, iar reprezentanții firmei care operau nava au spus la acel moment că focul ar fi fost cauzat de bateriile EV-urilor de la bord.

