A fost CEO al companiei pana in 2000, cand s-a retras si a ramas membru in bord si actionar majoritar pana in 2014. Cu siguranta, multi au fost inspirati de perseverenta si puterea lui de a ajunge cel mai bogat om din lume. Iata opt citate inspirationale despre succes, inovatie si obiective spuse de Bill Gates, potrivit Entrepreneur.

1. Despre succes

“Succesul este un profesor prost. Acesta seduce oamenii inteligenti facandu-i sa creada ca nu pot pierde.”

2. Despre inovatie

"Cele mai mari progrese ale umanitatii nu constau in descoperiri, ci in modul in care aceste descoperiri sunt aplicate pentru a reduce inegalitatea.”

3. Despre invatare

“Cei mai nefericiti clienti ai tai sunt cea mai mare sursa de invatare.”

4. Despre decizii

“Nu lua aceeasi decizie de doua ori.”

6. Despre putere

“Lucrez cu un amestec de persoane incurajatoare, carora le spun ce e bine si ce nu este. Evident, asa conduci o intreprindere mare de acest gen si atragi cei mai buni oameni care vor sa continue sa faca aceste lucruri.”

7. Despre perseverenta

“Gaseste oameni cu aceleasi interese, vezi care sunt barierele si gaseste modalitati de a trece peste acestea.”

8. Despre obiective

“In stiinta, mereu se intampla miracole.”

9. Despre progres

“Inovatia este adevaratul motor al progresului.”

