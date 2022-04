Care sunt provocările momentului pe piața forței de muncă? Speakerii conferinței HR 2.0. vin cu răspunsuri din diferite perspective.

”Provocările nu sunt din zona de taxare, ci criza de resurse umane”, spune Oana Țoiu, membru al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților din partea USR. ”Statul poate interveni activ pe termen scurt și termen lung. Avem jumătate de milion de români care au niște bariere pentru a intra pe piața forței de muncă - de pildă, trebuie să aibă grijă de copii, iar creșele și grădinițele se închid la ora 12:00.”

În ce privește taxarea, deputatul USR susține că trebuie micșorată taxarea pe muncă, în special în zona salariului minim, deoarece bariera majoră este la intrarea pe piața forței de muncă, unde avem una dintre cele mai mari taxări pe salariiul minim. Extrem de importantă este zona de educație și formare, dar trebuie făcut un efort și pentru a atrage forță de muncă calificată.



”Odată ce am ieșit din starea de alertă, să nu ne întoarcem la situația dinainte. Să nu ne gândim doar la șomajul tehnic, ci și la sprijinirea antreprenorilor într-un sistem flexibil, de pildă sistemul Kurzarbeit, care poate fi susținut pe parcursul anului, și nu doar pentru companii afectate de sancțiunile impuse Rusiei”, a declarat Oana Țoiu la conferința HR 2.0.

Din perspectiva guvernamentală, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a vorbit, în contextul actualei situații economice despre un proiect în pregătire privind facilități fiscale pentru alte sectoare - de pildă, pentru agricultură, dar a avertizat că taxarea 0 pe salariu minim duce la riscul ca salariații să fie încadrați cu salariu minim iar diferența să fie plătită la gri.

Cristina Săvuică, Chief Happiness Officer, Lugera The People Republic, a menționat și un alt aspect: ”Avem un job, două, 100 și nu avem candidați. Foarte importantă în ultimii ani este schimbarea mentalității. În 2021, din 100 de candidați care confirmau că vin la un interviu, veneau între 20 și 24. În momentul de față, peste 50% nu mai sunt interesați de o schimbare, din cauza fricii de ce se întâmplă în Ucraina, de lipsa de previzibilitate. Candidații s-au schimbat foarte mult”.

Sorin Faur, specialist HR și fondator Academia de HR, spune că în acest moment o provocare majoră este educația, mai ales în contextul digitalizării. ”Presiunea este foarte mare pe skill-uri. Ajută dacă investim în tranziția de la joburi analogice și joburi digitale. Munca însăși își schimbă natura. Nu e vorba doar de capacitatea de a tasta la tastură, sunt aspecte care modifică modul în care relaționăm cu munca noastră. Oameni care altfel ar fi dispuși să își schimbe jobul nu fac față noilor cerințe ale muncii lor.”

