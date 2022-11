Criza de specialiști din digital marketing se va acutiza în 2023. Ce soluții au la îndemână companiile

Dificultatea găsirii de forță de muncă înalt calificată pune la grea încercare firmele din toate domeniile, aşa că mulţi dintre manageri se adaptează din mers noilor condiţii. Cu toate că în zona de digital marketing la nivel național activează aproximativ 40.000 de oameni, lipsa celor cu experienţă se resimte mai mult ca oricând, astfel încât la mare căutare sunt acum serviciile on demand, pe bază de abonament, care elimină presiunea căutării și angajării de specialiști.

„În acest moment nimeni nu face concedieri în acest domeniu. Dimpotrivă, este o foarte mare nevoie de experți în piață. De exemplu, pe zona de PPC sunt zece oameni în țară care pot fi consideraţi specialiști. În momentul de față firmele se pregătesc pentru o eventuală recesiune, iar acest lucru se simte în modul în care realizăm strategiile. Avem foarte multi clienți care își restrâng activitatea la produse/servicii care au deja tracțiune în piață, iar unii dintre ei încearcă să iasă în afara țării prin lansarea de website-uri în Europa”, spune Constantin Joițescu, fondatorul NION.

În aceste condiţii marketingul digital, copywriting, design grafic, PPC&SEO și web development, reprezintă o necesitate tot mai pregnantă în cadrul companiilor din domenii extrem de variate. De altfel evaluările pentru bugetele din acest an sunt de 130-140 de milioane de euro în zona de digital marketing, iar cea mai nouă soluţie pentru a acoperi deficitul din piața muncii este furnizarea de servicii on demand, pe bază de abonament. Lansat în a doua jumătate a acestui an, start-up-ul românesc de digital marketing NION a atras până acum 50 de clienți, număr pe care se așteaptă să îl dubleze în 2023 și care i-ar asigura o cifră de afaceri de peste 4,1 milioane de lei.

„Creșterea numărului de clienți a fost spectaculoasă în acest an. Deși anticipam nevoia existentă la nivelul întregii piețe, nu ne așteptam la un număr atât de mare de cereri din partea firmelor. Cea mai mare provocare a unui antreprenor sau manager din România, în 2023, va fi să recruteze și să angajeze persoanele potrivite pentru digital marketing. Oricum, este doar o chestiune de timp până când termenul de angajat va dispărea pentru toți cei care lucrează, fie că vorbim despre freelancing sau de servicii pe bază de contract de muncă în corporații”, adaugă Constantin Joițescu, fondatorul NION.

Compania a investit în îmbunătățirea platformei interne de management a sarcinilor și a fluxului de onboarding, iar în viitor ar putea lua în calcul scalarea afacerii prin francizarea modelului de business pe piețe externe. Echipa a crescut constant, în doar câteva luni ajungând la 17 specialiști in house și aproximativ 30 de colaboratori. Media de vârstă este de 40 de ani, iar fiecare colaborator are cel puțin cinci ani de exeperiență în domeniu. Plaja de potențiali clienți este formată din 20.000 de firme cu cifre de afaceri de peste un milion de euro, mai mult de trei angajați și activează pe piață de peste cinci ani.

Citeste si: Anul schimbărilor de carieră. Tot mai mulți români s-au reconvertit...

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: