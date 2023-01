Ești un inovator care debordează de idei creative? Ești un lider care inspiră oamenii să își depășească obiectivele și să muncească mai eficient pentru a-și îndeplini visele? Sau ești un nonconformist? Există multe tipuri de angajați sclipitori, ce adesea sunt catalogați ca fiind diferiți față de ceilalți. Te afli și tu printre ei?

Catherine Kaputa, autor și expert în carieră și branding a realizat o listă cu opt tipuri rare de angajați care mai buni decât toți ceilalți.

1. Inovatorul

Inovatorul este cel care vede oportunități în perioadele de criză sau de schimbare. Cu cât o problemă este mai complicată, cu atât el este mai entuziasmat. De regulă, inovatorii sunt primii care întreabă: „Ce-ar fi dacă am încerca să facem asta într-un alt mod?”.

Deseori aceștia pot fi și impulsivi, însă această caracteristică se pare că îi ajută pentru că le stimulează creativitatea. Toată lumea vorbește despre „think outside of the box” (gândire neconvențională), însă inovatorii chiar o fac cu adevărat. Aceștia se abat adesea de la normă în gândirea lor și nu sunt împiedicați de ceea ce cred ceilalți.

2. Liderul

Liderul este tipul de angajat care deține toate atributele necesare pentru a motiva și pentru a conduce oamenii. El îi ajută pe ceilalți să-și ducă la bun sfârșit obiectivele, iar abilități precum rezolvarea problemelor sau gestionarea unor proiecte complicate sunt parte din ADN-ul său.

Liderul este cel care are întotdeauna o misiune clară, care unește echipa în jurul unui obiectiv comun. Într-o lume umbrită de conflicte, liderii nu au fost niciodată mai importanți. Îi admirăm nu doar pentru realizările și titulatura lor, ci și pentru capacitatea lor de a ne inspira să realizăm lucruri mărețe, scrie CNBC.

3. Nonconformistul

Nonconformistul este suficient de încrezător pentru a evita să urmeze calea prestabilită. Perspectiva ta de outsider și autosuficiența îl determină să fie o persoană independentă în gândire și în acțiune. Uneori poate fi agresiv, egocentric și dezagreabil, fiind, de asemenea, un extrovertit plin de viață și spontan. Știe cum să-și antreneze publicul cu povești neobișnuite și deși are, în general puncte de vedere contrare, are întotdeauna un grup de susținători.

4. Inginerul

Îi place să se joace cu obiectele, ideile sau procesele pentru a vedea dacă le poate îmbunătăți. Dacă lucrurile nu corespund așteptărilor sale, poate ajunge să fie critic la adresa celorlalți, dar și a sa. Inginerul are tendința de a fi mai curând un introvertit și un singuratic decât un petrecăreț.

Oamenii îl văd ca fiind orientat spre detalii și creativ. Poate că nicio altă personalitate profesională nu este atât de metodică și orientată spre proces ca inginerul. Inginerii folosesc un proces consecvent pe care îl aplică, care include faze, etape și proceduri pentru a rezolva o problemă.

5. Expertul

Expertul este un om foarte pasionat, mereu la curent cu noile tendințe din domeniul său de expertiză. Scopul său este să aducă o contribuție majoră în industria în care activează.

Acest tip de angajat ia decizii deliberate pe baza unor cercetări și analize intense, iar fiabilitatea face parte din ADN-ul său. Oamenii au încredere în experți pentru că aceștia au acreditări care demonstrează că știu un lucru foarte bine (poate fi vorba de educație, experiență profesională, proiecte, premii, cercetări, certificări, ucenicie și recunoaștere mediatică).

6. Marketerul (Comerciantul)

Marketerul este angajatul care nu numai că își înțelege publicul țintă, dar se conectează la un nivel profund cu el. El vine mereu cu idei noi care îi încântă pe utilizatorii care folosesc produsul sau serviciul livrat de compania la care lucrează. Este un bun ascultător, atent și grijuliu cu clienții săi. Comercianții se identifică cu publicul lor și simt empatie față de acesta. Scopul lor este să îi cunoască mai bine și să le rezolve nevoile mai bine decât oricine altcineva.

7. Elitistul

Elitistul este printre cei mai buni din domeniul său de activitate, fiind căutat datorită conexiunilor sale. Îi place luxul și cumpără numai produse de cea mai bună calitate pentru a menține un nivel de trai ridicat. Este tipul de angajat care nu a fost niciodată acuzat că are sindromul impostorului. Are o stimă de sine ridicată și încredere în sine. Elitele sunt ambițioase și hotărâte și cunosc oamenii. Sunt mândri de realizările lor și sunt bine plătiți, iar fiecare bănuț este meritat.

8. Încrezătorul

Încrezătorul este tipul de angajat care are speranța că poate schimba lumea. Este empatic și reacționează emoțional atunci când vede nedreptatea sau suferința altora. Uneori se simte copleșit și sub prea multă presiune din cauza solicitărilor celorlalți, însă îi este greu să spună „nu”.

Oamenii îl văd ca fiind demn de încredere și mereu dispus să ajute. Ideea de a fi sinonim cu o cauză i-a propulsat pe mulți oameni pe o scenă mai mare decât cea pe care se aflau inițial, iar aici putem avea ca exemple pe laureatul Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai și la lupta sa pentru educația fetelor sau la activista de mediu, Greta Thunberg.

Sursa foto: Pexels

