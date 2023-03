Anul 2023 a început cu un câștig mediu net în ianuarie de 4.254 lei, mai mic cu 3,3% decât în decembrie 2022, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari valori salariale au fost înregistrate în IT, chiar dacă nivelul mediu al salariilor din acest domeniu a scăzut, iar cele mai mici în industria HoReCa.

Privind în ansamblu, industria HoReCa dă cele mai puternice semnale de revenire din 2019 până în prezent. Chiar dacă salariile nu înregistrează creșteri deocamdată, numărul total de joburi a crescut cu peste 50% în primele trei luni din 2023, comparativ cu ultimul trimestru din 2022. La polul opus, volumul de oferte de angajare pentru specialiștii IT a scăzut ușor în acest an, lucru care nu e surprinzător dacă ne uităm la peisajul IT global. Acest lucru nu înseamnă totuși că nevoia de specialiști scade, deficitul din IT fiind în continuare cel mai mare în România, dar este o perioadă în care angajările din acest domeniu decelerează puțin, până când piața se stabilizează.

Ana Vișian, Marketing Manager BestJobs