Tesla a mărit în ianuarie 2024 salariile pentru muncitorii din fabricile Tesla, din Statele Unite ale Americii. Conform noilor politici de salarizare care au fost anunțate în decembrie și implementate pe 8 ianuarie, muncitorii de la fabricile Tesla de peste Ocean câștigă între 22 și 39 de dolari pe oră, potrivit unor documente consultate de Business Insider.

În SUA, compania a împărțit nivelurile de salarizare pe trei regiuni, în funcție de costul vieții din fiecare zonă. Angajații din fabricile Tesla din Austin, Texas (7,25 de dolari/oră), Sparks, Nevada (10,25 de dolari/ oră) au avut parte de cele mai mici salarii, iar cei din Fremont și Palo Alto (California) au primit cele mai mari salarii din SUA - 16 dolari pe oră.

Tesla își împarte angajații din fabrici pe șapte niveluri, unde lucrătorii de la nivelul 1 de la fabrica din Fremont primesc 25,25 de dolari pe oră în cadrul noii structuri de compensare, iar muncitorii de la nivelul 7 sunt plătiți cu 35,50 de dolari/oră. Între timp, angajații de nivel 1 din regiunile cele mai slab plătite primesc 22 de dolari pe oră.

Spre comparație, un angajat din industria auto a încasat un salariu mediu de aproximativ 28 de dolari pe oră, în 2023, conform Biroului de Statistică al Muncii din SUA.

Ce salarii le dă Elon Musk angajaților din fabricile Tesla din Europa

La fabrica din Berlin (Tesla Giga Berlin), un inginer proces câștigă 67.900 de euro pe an (72.000 de dolari), în timp ce la Mercedes-Benz salariul mediu este de 78.100 de euro pe an (83.000 de dolari). Salariile la fabrica din capitala Germaniei sunt cuprinse între 32.300 de euro (34.300 de dolari) pe an pentru un șofer profesionist și peste 100.000 de euro (106.000 de dolari) pentru pozițiile de top management.

Compania lui Elon Musk angajează muncitori necalificați și persoane fără experiență de lucru anterioară, pentru care salariile sunt de 32.400 de euro pe an. Aceasta este semnificativ mai mare decât plățile medii pentru lucrătorii începători din regiune. Pe de altă parte, Tesla nu plătește bonusuri de sărbători sau de Crăciun în Germania, așa cum fac alte companii auto.

Pe finalul anului 2023, Tesla a anunțat creșteri salariale pentru fabrica din Germania. Directorii le-au spus, în noiembrie 2023, celor 11.000 de angajați ai fabricii că vor primi o creștere salarială cu 4%, conform Business Insider. Pachetul de salarii a inclus un bonus de 1.500 de euro în decembrie, pentru a compensa creșterile generate de inflație. Și începând cu luna februarie a acestui an, cei care lucrează în producție au primit o creștere suplimentară de 2.500 de euro pe an.

Tesla are peste 140.000 de angajați, dintre care majoritatea lucrează în SUA. Liderii producătorului de automobile a anunțat, în ianuarie, că salariile vor crește șic că vor fi ajustate cu piața.

Sursa foto: Tesla

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: