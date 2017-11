Nu are cum sa fie proaspat. Cum sa-l aduci din Marea Nordului sau din Mediterana si sa mai fie proaspat? E congelat in locul in care e pescuit si apoi e dezghetat aici. Acesta este mitul, raspandit printre consumatorii romani, despre pestele ultraproaspat care se gaseste de vanzare in retelele moderne de retail, pe care Cristian Darmanescu, fondatorul Alfredo Seafood, compania care se ocupa cu importul, procesarea si distributia produselor din peste, vrea sa-l demonteze.

Compania Alfredo Seafood aduce pestele oceanic, despre care Cristian Darmanescu spune ca este de calitate mai buna decat cel de apa dulce pentru ca are omega 3 si omega 6 si e bogat in tot felul de grasimi nesaturate, din Oceanul Atlantic (in special din Marea Nordului, dar si din zona Spaniei si apoi, mai jos, spre Mauritania; din Oceanul Pacific (zona Canadei, Alaska); Asia – din Asia de Sud-Est sunt aduse crustaceele (creveti, cefalopode).

”Asta este un mit care ar trebui sa iasa din mintea multora. Daca scrii fresh pe el, e fresh, de ce sa nu fie fresh? De ce sa nu se poata? Ultraproaspat se refera la pestele fresh, care vine din marile continentale ale Europei, vorbim de Norvegia, Danemarca, la Marea Nordului si dupa aceea, in Atlantic, de Olanda, Spania si Franta si de asemenea in Mediterana – Spania, Italia, Turcia, Grecia, toate aceste zone noi le acoperim. Noi aducem din Marea Nordului in 40 de ore produsele si ele sunt proaspete, pe gheata. Sunt aduse cu camionul, exista un nod de masini, de camioane, care se intersecteaza pe anumite platforme, astfel incat putem strabate distante de genul 3.000 de kilometri in 40 de ore. Europa Occidentala stiti bine ca e traversata de autostrazi si atunci se pot obtine astfel de performante. Mai lung e drumul din Spania, e cel mai lung, e de la Atlantic, din zona Galicia Vigo, acolo e o piata foarte mare de peste, sunt 3.700 de km si acolo reusim in 60-70 de ore sa strabatem distanta. Aducem si cu avionul, dar foarte rar, e vorba de peste exotic. Avem foarte multe zone din care pescuim, si din Africa aducem, din lacul Victoria, cel mai mare lac cu apa dulce din lume si de acolo aducem salaul, celebrul salau de Nil. Noi lucram direct cu cei care pescuiesc, cu companii de pescuit, la prima mana. Am circulat in toate zonele astea, stim foarte bine cine are flote de pescuit, cine are echipamente de procesare a pestelui astfel incat sa le putem aduce in siguranta aici”, explica Cristian Darmanescu de la Alfredo Seafood.

Cristian Darmanescu, despre cresterea unei ”nise din marea piata a carnii”

Cresterea pietei de peste si fructe de mare, descrisa de Cristian Darmanescu drept ”o nisa in marea piata a carnii, dominata de carnea rosie si carnea de pui, cu un consum mediu anual de sase kilograme pe cap de locuitor, comparativ cu 30 de kilograme la carnea de pui si 50-60 de kilograme la carnea rosie, este estimata de catre antreprenor la 100 milioane de euro in 2017. Piata de peste si fructe de mare isi continua cresterea inceputa inca din 2013, urmand sa ajunga la o valoare de aproximativ 450 milioane de euro la finele lui 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood, conpanie care-si distribuie produsele la nivel national si are, in afara de unitatea de procesare din Bucuresti, depozite la Bacau, Constanta, Cluj si Craiova.

”Exista o crestere, un interes mai mare pentru produsele sanatoase si pe traiectoria asta se inscrie si piata de peste si fructe de mare. Ca pret per suta de grame putem avea de doua-trei ori preturi mai mari la peste versus pui sau carne rosie, diferentele sunt considerabile si asta este un motiv pentru care consumatorul poate merge pe directia respectiva in detrimentul pestelui si mai e si obiceiul de consum. Noi credem ca pe langa costul ridicat, o bariera mai este si faptul ca romanii nu stiu sa-l pregateasca foarte buine, desi e relativ simplu, se gateste foarte repede. Am avut si anul trecut si avem si anul acesta o campanie de educare in acest sens, dar una peste alta media europeana este aproape de 15 kilograme pe an per capita si simtim ca exista un trend crescator si cred eu ca si Romania va merge spre astfel de cifre”, spune Cristian Darmanescu.

Tehnologia, esentiala pentru pastrarea prospetimii produselor din peste

Revenind la mitul descris mai sus, tehnologia in care a investit Alfredo Seafood include si masini de ambalare, vidare sau umplere a ambalajelor cu un gaz sarac in oxigen, care prelungeste termenul de valabilitate a produsului la raft la pana la 10 zile. Nivelul investiilor din ultimii sapte ani in tehnologie se ridica, in cazul procesatorului si importatorului de peste, la un milion de euro. Cristian Darmanescu, ”economist la baza”, asa cum se autodescrie, crede ca fara investitii inteligente o companie nu poate sa inoveze si sa creasca vanzarile.

”In definitiv, asta e dezideratul oricarei companii:sa creasca, sa se dezvolte, si asta nu functioneaza fara investitii. Noi asta facem: prima data vorbim cu o firma pescareasca despre anumite caracteristici ale produsului, pe care noi le stim foarte bine, necesare brandului nostru – trebuie sa fie prins intr-o anumita perioada, sa aiba anumite calitati, sunt multe secrete profesionale aici. Pare simplu, dar nu e. La final, dupa ce vedem ca au produsele corespunzatoare, putem sa vorbim despre pret si noi avem experienta, stransa in ultimii zece ani, avem statisticile noastre, stim cum au evoluat preturile si in ce zona trebuie sa fim. E la fel ca la o tara: trebuie sa avem o strategie sa dezvoltam anumite lucruri. De pilda, infrastructura rutiera: te poti apuca de anumite drumuri, ia-le pe rand, vezi ce bani ai in pusculita si spune «anul asta fac drumul 1 si drumul 2», dar fa-le bine, nu trebuie sa te orientezi numai pe cel mai ieftin cost. E o greseala pe care statul roman o face in mod constant de peste 20 de ani, nu trebuie sa fie la o licitatie castigator care da cel mai ieftin pret, ci acela care respecta normele care s eimpun in caietele de sarcini si dupa aceea se discuta despre pret”, spune Cristian Darmanescu.

Iar preocuparea antreprenorului pentru infrastructura – si nu doar pentru autostrazi – are un motiv intemeiat: unitatea de procesare a pestelui se afla in partea de sud a Bucurestiului, iar accesul camioanelor spre depozit se face prin centura de sud Bucurestiului, pe care Cristian Darmanescu o descrie drept ”impracticabila”.

”Pana la autostrada Arad-Bucuresti, pe mine m-ar ajuta foarte mult o centura functionala. Camioanele noastre, dimineata, intarzie 2-3 ore ca sa intre din centura in zona de depozit, iar depozitule la 2 km de centura de sud, se fac niste blocaje infernale daca nu facem livrarile pana la 5-6 dimineata, lucrurile ies de sub control. Poate nu ne permitem o autostrada cap-coada, dar poate ne permitem, la un oras ca Bucurestiul, sa facem cateva lucrari care poate n-ar costa miliarde, ci cateva milioane sau de milioane si ne-ar ajuta”, spune Cristian Darmanescu.

Alfredo Seafood si canalele de distributie

Dezvoltarea retailului modern a avut o importanta majora in dezvoltarea pietei de peste si fructe de mare, astazi 60% din comertul cu astfel de produse facandu-se prin marile retele de hypermarketuri si supemarketuri, in timp ce restul de 40% este distribuit prin retailul traditional.

”Suntem in majoritatea retelelor de supermarketuri, cu bune si cu rele, mai putin in discountere, unde se urmareste exclusiv cel mai mic pret. Daca trebuie sa bati tot Bucurestiul sa ajungi la Obor sa cumperi niste peste si acolo conditiile sunt destul de proaste, te descurajeaza, dar e altceva daca il gasesti la tine in cartier, in apropiere, iar produsele sunt deja curatate, transate, astfel incat sa aiba o anumita atractivitate. Noi mergem pe directia asta de convenienta si incercam sa punem produsele proaspete in forma gata de gatit, noi le curatam, le filetam, le curatam de solzi, le dezosam, folosim o anumita tehnologie care sa ii dea un termen bun la raft, de aproape zece zile, astfel incat putem sa dam aceasta usurinta in utlizare. Tehnologia presupune masini care videaza sau scot aerul si baga un gaz sarac in oxigen care ajuta la mentinerea produsului pe raft pentru un termen mai lung. Noi in vara asta am lansat-o, in toamna asta am adus tehnologie suplimentara si speram sa avem rezultate bune peste iarna-primavara. Sunt foarte putini in piata cei care au acest tip de ambalare si ajuta mult prin faptul ca prelungeste termenul de valabilitate al produsului la raft, vorbim de acele produse de convenienta care sunt practic portii sau monoportii si pot fi usor utilizate in bucatarie”, explica Cristian Darmanescu.

In prezent, in fabrica Alfredo Seafood, companie care a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 70 de milioane de lei si o rata de profitabilitate de 2%, sunt procesate lunar intre 200 si 300 de tone de peste, iar compania are aproximativ 100 de angajati. Planurile companiei pentru 2018 vizeaza, printre altele, si cresterea exportului. In prezent, 10% din productie merge catre tari precum Bulgaria, Grecia si Republica Moldova.

”Cred ca procesatorii romani, inclusiv de carne rosie si pui, ar avea sanse bune si spre est, nu doar spre vest, unde pietele sunt destul de aglomerate si competititve. Incercam sa crestem procentul de produse exportate, consideram ca piata romaneasca e deja la o maturitate, exita potential de crestere, dar vedem alte piete emergente, in special in Balcani, care nu au companii capabile sa faca ce facem noi. Companiile romanesti de varf din fiecare sector ar fi competitive si in pietele occidentale, dar de ce sa te duci in Vest, unde exista mari prejudecati despre romani cand poti merge in est, unde competitia e mai mica, cererea e mai mare si perceptia e prietenoasa” ,spune Cristian Darmanescu.

La final, despre inceputurile Alfredo Seafod

Inceputurile companiei Alfredo Seafood au fost in zona legumelor si fructelor proaspete, in anii `90. In acea perioada, Cristian Darmanescu a invatat business-ul de la tatal sau si apoi, dupa ce a absolvit facultatea (studii economice), a preluat afacerea. In anul 2000, s-a asociat cu Daniel Nistor si, in 2001, au inceput primele importuri de peste si a fost infiintat primul depozit, la Galati, oras in care se vindea si atunci si se vinde si acum foarte mult peste. In toate localitatile mari din zona Dunarii si in Delta se consuma foarte mult peste si nu doar local, ci si peste oceanic.

Prima fabrica a fost achizitionata in 2006, cand cei doi asociati au inceput sa si proceseze pestele, in 2010 a fost achizitionata prima linie automata, urmata de a doua si de a treia, Acum, Alfredo Seafood are in portofoliu peste 300 de articole, iar Cristian Darmanescu spune ca eforturile investitionale ale companiei continua in mod sustinut, intrucat piata este in continua schimbare, iar nevoile clientilor finali – de asemenea.