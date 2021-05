Pandemia și restricțiile impuse i-au făcut pe români să cumpere mai mult din magazine, dar mai rar, și să evite categoria de produse impuls, precum guma de mestecat sau alimentele de panificație. Daniel Gross, CEO Penny România a declarat, într-un interviu pentru Retail.ro, că se remarcă o creștere a acestor categorii, iar revenirea la normalitatea cunoscută înainte de pandemie se apropie timid.

Anul trecut, consumatorii s-au orientat către produse românești, alimente de bază și preparate pentru gătit în casă, pe fondul restricțiilor de circulație, a închiderilor din HoReCa și a temerilor generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

„Am văzut că s-a întărit simpatia pentru produse locale și mă refer aici la produse românești. Oamenii au cumpărat mai mult articole românești. Evident, au mai fost niște trenduri legate de pandemie, precum orientarea spre alimente de bază, pentru gătit în casă – tot ce are legătură cu mâncarea preparată în casă. De asemenea, nu s-a mai consumat impuls. Când zic impuls, mă refer, în principal, la gumă de mestecat și la băuturile cu gramaje mici”, a declarat Daniel Gross.

Deși au cumpărat mai mult, dar mai rar, românii tot au evitat anumite categorii de produse. Însă, anul acesta se observă o creștere a produselor uitate, precum guma de mestecat sau băuturile la gramaj mic.

„Anul trecut am înregistrat o scădere foarte mare de frecvență și o creștere de bon. Oamenii veneau mai rar în magazine și cumpărau mai mult. Vedem acum întoarcerea. Remarcăm și întoarcerea categoriei de impuls, dar și a celei bake off. A fost o perioadă în care oamenii nu au cumpărat produse de panificație și patiserie pregătite în magazin. Acum vedem o creștere. Ne întoarcem încet, încet la normal. Nu aș spune 100%, dar sigur minusurile din categoria impuls pe care le aveam anul trecut nu le mai vedem acum”, a explicat CEO-ul Penny România.

Extinderea parteneriatului cu Glovo

În luna august, Penny și Auto Total au lansat Lyvra, serviciul de comenzi online cu livrare la domiciliu. Apoi, Penny a intrat în aplicația Glovo, iar planul este să extindă parteneriatul cu livratorii în toate orașele în care aceștia sunt prezenți.

„Suntem pe Glovo, avem și Lyvra și intenționăm să extindem parteneriatul cu Glovo și să testăm și alte variante. Învățăm, experiența de până acum este bună. Intenția noastră este să fim peste tot pe unde este prezent Glovo. Încă nu este finalizat parteneriatul, mai avem niște clarificări, dar suntem aproape să extindem la nivel național cu ei”, a declarat Gross.

Digitalizarea continuă cu casele self-scan, care vor fi implementate anul acesta în toate țările în care Penny este prezent. În România, acestea vor putea fi folosite într-un proiect test în următoarele două-trei luni.

Tot în 2021 se vor implementa și etichetele electronice în magazine, comunicarea se va face prin intermediul ecranelor, iar trendul eficienței energetice a unităților va continua, urmând ca toate spațiile să fie certificate la nivel național.

„Cred că în mai puțin de 12 luni nu vom mai avea hârtii deloc, cu câteva excepții, pe care nu putem să le evităm, pentru că nu sunt planificate reglementările legale. În rest, totul merge spre automatizare – managementul out of shelf, out of stock și cozile la case. Avem extrem de multe inițiative în această zonă”, a completat Gross.

25 de magazine noi în 2021

Anul acesta, Penny va deschide 25 de noi magazine, urmând să depășească borna de 300 de unități în România. Retailerul apasă pedala de accelerație la 35-40 de inaugurări de noi spații pe an, pentru ca până în 2029 să ajungă la 619 puncte de vânzare.

„Eu mă așteptam ca anul acesta să fie mai greu, așa am și făcut preconizările financiare. Însă, până acum, este bine. Anul acesta vom deschide 25 de magazine și al patrulea depozit la Filiași, și vom angaja mai mult personal decât media ultimilor ani. Ne dorim să ajungem la o medie de 35-40 de magazine în următorii ani. Până în 2025, o să fie, clar, cele 400 de magazine în România. Anul acesta, creșterea o să fie bună, dar nu am bugetat-o double-digit. Am făcut o planificare mai prudentă anul acesta. Până acum este bine”, a mai spus Daniel Gross.

Creștere de 19% a afacerilor Penny România în 2020

Penny România a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 4,73 miliarde de lei, reprezentând un avans de 19% raportat la 2019 și vrea să investească peste 5 miliarde de lei până în 2029. Compania a înregistrat un profit net de 85 milioane de lei în 2020, în creștere cu 54% comparativ cu anul anterior.

Penny România își propune să investească 5,1 miliarde de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro, până în 2029, în principal prin extinderea rețelei sale până la un total de 619 magazine și 6 centre logistice.

În următorii 3 ani, 60% din sortimentul de produse Penny va avea ingredientul principal fabricat și procesat intermediar integral în România.

Penny este conceptul grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de trei centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda și Bacău. În prezent, rețeaua Penny în România este alcătuită din 283 de magazine la nivel național și o echipă formată din peste 5.300 de angajați.

