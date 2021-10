retailArena 2021 | Sportisimo va deschide un marketplace în România

Retailerul ceh de echipamente sportive Spotisimo va deschide un marketplace în România. Petru Andronic, country manager Sportisimo România, a declarat că nu au stabilit momentan un număr de branduri ce vor fi adăugate în marketplace, fiind încă în discuție cu diverși producători. Sportisimo oferă în prezent clienților acces la 400 de branduri sportive.

„În scurt timp vom deschide și un marketplace în România, însă nu avem încă o dată exactă, depinde de partenerul nostru Microsoft. Sperăm să lansăm marketplace-ul anul acesta, însă de anul viitor putem vorbi cu seriozitate despre această dezvoltare”, a declarat Petru Andronic, în cadrul retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

Începând din 2019, cumpărăturile online au reprezentat pentru companie peste 20%, în unele perioade chiar și 33% (din cifra totală -n.r.). Reprezentantul Sportisimo spune că își dorește să mențină această creștere.

„Suntem în discuții cu mai mulți producători și dispuși să propunem colaborarea cu brandurile serioase. Echipa de achiziții va verifica toate brandurile care vor dori să fie prezente în marketplace-ul nostru”, precizează acesta.

Izolarea a schimbat comportamentul de consum al clienților: românii au devenit mai informați înainte de a face cumpărături

Petru Andronic spune că nu pandemia a schimbat comportamentul de consum al clienților, ci izolarea. Aceștia au devenit mult mai exigenți, mai practici și au analizat mai bine oferta din piață.

Românii au cumpărat în continuare produse de la Sportisimo, iar valoarea coșului mediu de cumpărături a crescut cu circa 6% în timpul pandemiei. Odată ce restricțiile s-au ridicat, clienții s-au întors la cumpărături și în magazinele fizice.

„Consumatorii se uită la branduri care oferă servicii flexibile. Un preț bun nu este soluția suficientă dacă livrarea articolului nu este rapidă. Clientul a devenit mai informat și cumpără mai conștient. Analizează și urmărește oferta înainte de a face achiziția respectivă”, spune Petru.

Black Friday va începe la Sportisimo pe 11 noiembrie

Black Friday reprezintă un eveniment important pentru multe branduri din piață, unde clienții vor avea acces la reduceri masive. Pentru campania din acest an, reprezentantul Sportisimo spune că se vor concentra pe reduceri la produsele preferate de clienți și anume încălțămintea pentru timpul liber. Acesta spune că noua campanie de Black Friday din 2021 va începe de pe 11 noiembrie.

„Vom încerca să oferim prețuri mai bune. Discutăm în prezent de reduceri de 10% la toată gama de produse de încălțăminte pentru adulți și copii”, spune Petru Andronic, country manager Sportisimo România.

Sportisimo, prezent de șase ani în România, deține 35 de magazine pe piața locală și un shop online. Retailerul are colaborări directe cu brandurile internaționale. Sportisimo a început ca o mică afacere de familie, în 1999, iar în prezent deține o gamă variată de echipamente sportive pe piața comercială din Cehia și Slovacia. Pe lângă e-shop, momentan compania are în jur de 190 de magazine în Europa, din care 104 sunt în Cehia, 46 în Slovacia, două în Ungaria și două în Bulgaria.

