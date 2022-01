Brandul ZARA aduce un nou concept de magazin în Constanța, la City Park Mall

Brandul internațional de modă ZARA pregătește cel mai recent concept global de magazin, în Constanța, în City Park Mall.

Brandul va introduce noua imagine de magazin, care va propune clienților o experiență de shopping, concentrându-se pe cele mai noi colecții prezentate într-un cadru ambiental mult mai rafinat și sustenabil. Magazinul ZARA din City Park Mall va avea o extindere pe două niveluri, iar designul aparține echipei proprii de arhitecți, au anunțat reprezentanții companiei, printr-un comunicat de presă.

Mobilierul va adăuga forme organice și culori neutre care vor spori identitatea reînnoită, cu elemente de decor interior din lemn și piatră, iluminatul jucând un rol major. Intrarea principală a magazinului va fi decorată cu vitrine care vor oferi clienților o vedere neobstrucționată a celor mai noi colecții pentru cele trei secțiuni (Women, Men, Kids).

Magazinul va avea un sistem de iluminat LED, setarea temperaturii ambientale, consum de apă cu temporizator etc. În plus, brandul comercializează articole Join Life din materiale biodegradabile, precum Modal, Tencel, Lyocel, bumbac bio, cașmir, in, iută, utilizând procese de fabricare cu un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător.

ZARA reciclează selectiv deșeurile și oferă clienților opțiunea de a dona articole de îmbrăcăminte în containerele Take Back instalate în magazin, program prin intermediul căruia au fost colectate și reciclate peste 30 de tone de textile numai în 2021, alături de Societatea Națională de Cruce Roșie Sector 6.

