Elon Musk: Twitter ar putea percepe o taxă pentru companii și guverne

„Twitter va fi întotdeauna gratuit pentru utilizatorii obișnuiți, dar se va putea percepe un cost mic pentru utilizatorii comerciali și guvernamentali. Unele venituri sunt mai bune decât niciunul”, a scris Elon Musk pe Twitter, potrivit Euronews.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022